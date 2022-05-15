王雨馨

原标题：专家专访：如何看待全面加强基础设施建设的重大意义

基础设施是经济社会发展的重要支撑。4月底召开的中央财经委员会第十一次会议以及中共中央政治局会议，都提出“全面加强基础设施建设”。

如何理解全面加强基础设施建设？加强基建对中国经济意味着什么？记者采访了中国人民大学重阳金融研究院研究员、宏观研究部副主任蔡彤娟。

全面加强基础设施建设“具有重大意义”

问：当前为何要全面加强基础设施建设？

答：基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业。4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议强调了全面加强基础设施建设对于建设社会主义现代化国家的重要意义，并为如何构建现代化基础设施体系指明了方向。三天后召开的中共中央政治局会议也指出了我们目前面对的新情况、新挑战。在此背景下，党中央明确提出了疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的目标，这要求我国在未来将基础设施建设与经济的稳定和发展更加紧密地联系在一起，全面加强基础设施建设。

基建投资为稳增长提供动力支撑

问：基础设施建设投资如何拉动经济稳增长？

答：基础设施建设是经济稳定增长的重要抓手之一。

首先，基础设施建设具有巨大的乘数效应。具体来说，在基建过程中，政府投资和公共支出的规模扩大，这对于国民收入有加倍扩大的作用，基建成果也将推动相关产业链的完善发展，对经济发展起到促进作用。

其次，基础设施建设可以有效拉动投资，保障资本市场平稳健康运行。基础设施的建设需要巨大的资金保障，许多基础设施建设项目采用PPP模式，这种模式可以有效拓宽城镇化建设融资渠道，让各级政府、国有企业、民营企业以及其他机构都能参与进来，形成多元化、可持续的资金投入机制，有利于整合社会资源，盘活社会存量资本，激发民间投资活力，拓展企业发展空间，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。

第三，基础设施建设是扩大内需的重要手段之一。基建所带来的投资还会让企业的生产活动更加活跃，增加高质量供给，最终带动消费的持续增长，扩大国内总需求。

最后，基础设施建设能带动相关领域内整个产业链的发展，以上游带动下游，发展经济，改善民生。完整的产业链条在提供更多就业岗位的同时，还会给工人提供更高的工资，这对于民生的改善有重要作用。

要充分好发挥数字基建优势

问：全面加强基础设施建设，要把握好哪些关键点？

答：中央财经委员会第十一次会议上提出了未来我国基础设施建设的五个重点领域。这五大领域既着眼于当前基建的薄弱环节，也为国家整体宏观经济考虑，是立足长远、适度超前、科学规划、多轮驱动、注重效益等原则驱动下的重要部署。

在建设过程中，我认为要充分发挥数字基建的优势来解决传统基建中存在的不足，例如通过数字基建的各类大数据应用增强政府部门精准施策的能力，增强网络供给和服务能力，提高基建项目的效率，增加投资边际效应等。同时，在推动数字基建的过程当中更要统筹安全和发展，在国家层面加强对数字金融等领域的监管，在个人层面降低隐私泄露等网络风险发生的可能性，协同应对数字基建带来的挑战。此外，未来的基建工作应把握好度，要围绕兼顾短期稳定增长和长期结构调整的要求，适度超前开展基础设施投资。

(责编：赵竹青、陈键)