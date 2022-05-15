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南水北调工程累计调水超530亿立方米

2022年05月15日09:12 | 来源：新华网
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原标题：南水北调工程累计调水超530亿立方米

　　新华社北京5月14日电（记者刘诗平）记者14日从中国南水北调集团有限公司了解到，截至5月13日，南水北调东线和中线工程累计调水量达到531亿立方米。其中，为沿线50多条河流实施生态补水85亿立方米，为受水区压减地下水超采量50多亿立方米。

　　南水北调工程自2014年全面建成通水以来，南水已成为京津等40多座大中城市280多个县市区超过1.4亿人的主力水源。

　　去年5月14日，推进南水北调后续工程高质量发展座谈会在河南省南阳市召开。南水北调集团董事长蒋旭光表示，一年来，南水北调集团扎实推进后续工程高质量发展，加快构建国家水网主骨架、大动脉。

　　引江补汉工程是南水北调后续工程首个拟开工重大项目，对发挥南水北调中线输水潜力、增强汉江流域水资源调配能力、提高北方受水区的供水稳定性有着重要作用。

　　蒋旭光说，南水北调集团把引江补汉工程开工建设作为重中之重，全力以赴推进项目法人组建、前置要件办理、审批手续办理、招标准备、重大关键技术攻关等开工准备工作。目前，各项工作正按既定节点目标紧锣密鼓推进，确保年内尽早开工。

　　水利部部长李国英在5月13日召开的深入推进南水北调后续工程高质量发展工作座谈会上说，要加快推进南水北调后续工程规划建设，重点推进中线引江补汉工程前期工作，深化东线后续工程可研论证，推进西线工程规划，积极配合总体规划修编工作。

(责编：赵竹青、陈键)

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