原标题：猪肉供需趋向基本平衡

5月13日，大连商品交易所生猪期货2209主力合约以19720点报收，比4月15日收盘16640点大幅上涨了18.5%。5月份第一周全国猪肉价格每公斤24.51元，环比上涨2.3%，已是连续三周上涨。

猪价反转了吗？接下来价格走势如何？当前生猪供应形势怎样？养猪行业盈亏情况如何？带着这些问题，记者采访了业内有关人士。

产能接近常态

“今年4月份，北京新发地农产品批发市场白条猪日均上市量处于近几年同期中位水平。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。

刘通提供的数据显示，4月份，北京新发地农产品批发市场白条猪日均上市量为1786.03头，比2021年同期1294.53头增长37.97%；比2020年同期1105.17头增长61.61%；比2019年同期1915.87头下降6.78%；比2018年同期2046.23头下降12.72%。“当前生猪供过于求的局面逐渐改善，但供给仍然较充足。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇说。

从生猪存栏看，2022年以来生猪存栏逐渐从高位下降。国家统计局发布的数据显示，3月底全国生猪存栏4.23亿头，较上年底下降5.9%，但同比增长1.6%，意味着今年二季度生猪出栏量依然较充裕。从出栏量看，一季度全国生猪出栏1.96亿头，同比增长14.1%；猪肉产量1561万吨，同比增长14.0%。全国定点屠宰企业生猪屠宰量一季度同比增长43.4%，其中3月份同比增长71.7%。受上年以来猪价持续下跌影响，生猪出栏活重开始明显下降，2022年以来已逐渐降至130公斤以内。3月份，全国能繁母猪存栏4185万头，同比下降3.1%，较2021年6月份累计下降8.3%。受4月份猪价回升影响，预计5月份能繁母猪产能比4月份仅小幅调减。不过，专家表示，经过持续调减，全国能繁母猪产能已接近常态水平。

养殖亏损减轻

3月底，自繁仔猪出栏一头120公斤肥猪，亏损超500元；外购仔猪养殖场出栏一头120公斤肥猪，亏损接近300元。近期，养殖盈亏情况有无改善？

“4月份以来，自繁自养与外购仔猪全成本分别约为17元/公斤和15元/公斤，目前出栏一头120公斤的肥猪，自繁自养要亏损200元至250元，外购仔猪要亏损50元左右。”朱增勇说。

养殖盈亏情况改善源于猪价强劲反弹。生猪价格从3月份第4周12.52元/公斤开始，持续回升至5月份第1周14.89元/公斤，累计上涨18.9%，不过同比依然跌32.3%。猪肉价格自4月第3周开始回升，由4月第2周22.33元/公斤回升至5月第1周24.51元/公斤，累计上涨9.8%，不过同比依然下跌32.1%。

一个现象值得关注，就是生猪价格比猪肉价格回升幅度更大。专家认为，究其原因：一是新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，区域调运不畅、生猪出栏遇阻，市场生猪供应量环比下降；二是4月份国家连续收储4批16万吨冻猪肉，地方也相继启动省级、市级储备猪肉收储工作，支撑了市场行情；三是养殖户对后期价格看涨，压栏惜售；四是一季度猪肉进口42万吨，同比下降64.2%，部分港口进口冻品流通遇阻。

受猪价回升以及养殖户对下半年猪价看好等因素的影响，仔猪价格连续6周累计上涨23.3%，5月第1周达到29.41元/公斤。当前，仔猪价格已回升到生产成本线或者成本线以上。

“4月份，北京新发地白条猪批发均价整体上比3月份上涨了13.13%。按照规律，4月份价格一般会低于3月份，但今年4月份价格能够比3月份有13%的回升，实属不易。不过，即便如此，4月份价格在近5年同期仍然处于较低位置。而今年的低价位叠加饲料价格大幅上涨、运营成本明显增加，养殖场亏损压力仍然比较大。”刘通说。

保持一定期望值

根据近年生产成本数据测算，生猪生产盈亏平衡点的猪粮比价约为7∶1。当猪粮比价低于5∶1时，视为进入过度下跌一级预警区间。5月4日猪粮比价为5.32，比2月份的4.90有所改善，但仍处于过度下跌二级预警区间。

“猪价低点已过，未来将会震荡回升，逐渐反弹至成本线以上，但养殖户不应对后市价格有过高预期。”朱增勇说。

从短期看，“五一”后猪价将回调，但回落幅度不大。主要是因为“五一”后猪肉消费疲软。前期压栏的一批大猪可能将在5月份陆续出栏，短时间内市场可能供大于求。

不过，从今年二季度开始，猪价将会呈震荡回升走势。朱增勇告诉记者，今年二季度生猪出栏量由去年三季度能繁母猪配种量决定，自去年7月份开始，能繁母猪存栏量逐渐下降，仔猪供给量下降使今年二季度生猪供需形势逐渐好转，预计猪价将会震荡回升。鉴于今年一季度养殖户对三季度猪价预期较高，补栏积极性提升，仔猪补栏价格已回升到400元/头左右。外购仔猪养殖与自繁自养出栏成本将会在三季度趋于一致。

“今年4月份，北京新发地农产品批发市场白条猪批发加权平均价是16.72元/公斤，比2019年同期的18.64元/公斤下降了10.30%，销量也比2019年同期下降了约7%。这一方面说明生猪供应仍然比较充裕，另一方面也说明需求还没有恢复到正常水平。后期，随着新冠肺炎疫情形势趋于稳定，猪肉消费需求回升的空间还是比较大的。”刘通说。

2002年6月份至2018年5月份，我国生猪价格波动经历了4个完整周期。这4个完整周期持续时间分别是48个月、36个月、59个月和49个月，每个完整周期包括上升阶段、下跌阶段。目前正运行的第5轮周期，自2018年6月份至2020年8月底处于长达27个月的上升通道，自2020年9月至2022年3月累计19个月处于下跌通道，总计已历时46个月。

“4月份，猪价触底反弹，当前猪肉供需已由供给过剩向基本平衡转变，意味着后期猪价继续下跌的可能性比较小，本轮猪价下跌周期或已结束，未来可能将进入新一轮周期。”朱增勇说。（记者 黄俊毅）

(责编：赵竹青、陈键)