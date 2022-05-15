原标题：我国创造大气科学观测世界纪录

新华社拉萨5月15日电 5月15日凌晨1时许，“极目一号”Ⅲ型浮空艇从海拔4270米的中科院珠峰站附近发放场地升空。4时40分，浮空艇升空高度达到4762米，创造了海拔9032米的大气科学观测世界纪录。

据介绍，执行此次观测任务所使用的浮空艇，是我国自主研发的系留浮空器，长55米、高19米，体积达9060立方米，利用浮升气体的浮力升空，通过地面锚泊设备系缆控制升空和驻空。

“巅峰使命”珠峰科考浮空艇综合科考团队由中科院青藏高原研究所、中科院空天信息创新研究院、中科院长春光学精密机械与物理研究所64名科考队员组成，他们将搭载科学观测仪器的“极目一号”Ⅲ型浮空艇发放升空，开展高空大气环境综合观测。

“浮空艇搭载的科学仪器以三维视角，对西风携带的水汽含量和海拔9000米高空以上的大气组分垂直变化和传输过程进行观测。”“巅峰使命”珠峰科考浮空艇综合科考队队长、中科院青藏高原研究所研究员高晶说。

科考队员们克服了高寒缺氧，昼夜连续观测，当浮空艇升空高度超过海拔9000米时，科考队员们高呼：“我们成功了！”此时，高原还沉浸在黎明前的寂静中。

浮空艇在高空采集的科学数据，将用于研究、追踪区域水循环，监测地面和空中大气水汽和组分的变化。中科院院士、第二次青藏高原综合科学考察研究队队长姚檀栋向记者介绍，浮空艇观测将为揭示“亚洲水塔”水的来源，提供关键科学数据，也为全球变暖背景下青藏高原水—生态—人类活动链式变化应对策略的提出，提供重要科学依据。（记者田金文、白少波）

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