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北京市2022年积分落户申报结束 122219人申请

2022年05月15日09:15 | 来源：新华社
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原标题：北京市2022年积分落户申报结束 122219人申请

　　记者5月14日从北京市人力资源和社会保障局获悉，北京市2022年积分落户申报阶段已于5月13日20时结束，今年共有122219人在线提交积分落户申请，与往年基本持平。

　　自5月14日起至6月2日，北京市年度积分落户工作进入部门审核结果汇总阶段，相关部门将对申请人填报的各项积分指标进行汇总处理，申报阶段结束前审核结果尚未反馈的，将在积分落户在线申报系统及时明确审核情况。6月3日8时至6月10日20时为审核结果查询阶段，申请人可登录北京市人力资源和社会保障局官方网站的积分落户在线申报系统查看全部积分指标审核结果，有异议的可在线提出申诉。审核结果查询阶段结束后，申请人对本人年度积分指标审核结果有异议的将不再受理。

　　2022年拟取得积分落户资格人员名单将于7月11日起，在北京市政府“首都之窗”网站公示。届时，申请人可登录积分落户在线申报系统，查看本人最终年度积分及排名。北京市2022年积分落户规模为6000人，并实行同分同落。（记者陈旭）

(责编：赵竹青、陈键)

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