原标题：房车旅游“破圈”效应在哪里

受疫情影响，消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，房车旅游因此受到更多关注。

随着旅游业从观光旅游向休闲度假旅游转型升级，需要进一步丰富和完善相应的基础设施和公共服务配置。

天气渐暖，旅游市场露营产品走热，这让露营的好搭档——房车走入更多人视野。

去哪儿旅行网度假产品运营负责人杨光会介绍，目前国内主流的露营房车面积在10平方米到50平方米不等，房车条件比帐篷好。数据显示，今年以来，去哪儿平台上的房车露营地预订量较去年同期增加20%，房车露营预订量较高的城市包括惠州、广州、成都、重庆等。

一些在线旅游平台趁势推出专门的房车旅游产品。据介绍，今年以来，去哪儿平台上包含房车的旅游产品预订量较去年增长了30%。飞猪旅行网用车业务负责人张烨介绍，目前飞猪平台上房车旅游产品供给不断丰富，刚刚过去的“五一”假期，房车旅游产品预订量同比增长32%，平均客单价同比增长约三成。

张烨分析，伴随国内旅游消费重体验、个性化的发展趋势，尤其是疫情以来消费者对安全性、私密性的需求增加，房车旅游的“破圈”效应非常明显。

中国旅游车船协会自驾游与露营房车分会秘书长刘汉奇认为，受疫情影响，消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，房车旅游因此受到更多关注，这背后体现的是消费者对高质量旅游产品和多元化旅游目的地的需求不断增加。

在业内人士看来，房车旅游的发展正受到新一轮利好政策的鼓励，前景可期。《“十四五”文化和旅游发展规划》中提及，要推动自驾车旅居车营地和线路建设；认定一批高等级自驾车旅居车营地，推广自驾游精品线路，支持营地合理设置配套服务设施。

今年4月1日起，新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》正式实施，驾驶证新增轻型牵引挂车准驾车型（C6）。自此，轻型拖挂房车上路有了驾驶规范，这为房车旅游健康发展提供了安全保障。

刘汉奇表示，近年来我国房车旅游逐步兴起，房车保有量已从10年前的几千台发展到20万台，但是，有品质的房车旅游光有车还不够，需要有房车营地等配套设施才能实现。“我国旅游业发展40多年，旅游基础设施和公共服务基本是按照团队观光旅游配置的，现在随着旅游业从观光旅游向休闲度假旅游转型升级，包括房车旅游在内的新业态不断出现，因此需要进一步丰富和完善相应的基础设施和公共服务配置。”比如，房车旅游需要更多的房车营地、停靠宿营、水电补给、排污等必备的配套设施和服务。此外，房车旅游的玩法不同于一般旅游，需要特有的目的地和线路，还需要有房车宿营方面的技能。刘汉奇表示，目前房车旅游运营企业不够多，房车旅游产品的研发团队正在成长，“希望相关部门能和企业一起，做好规划和配套，促进房车旅游产品尽快丰富起来，让更多人享受到房车旅游的乐趣”。（记者 张雪）

(责编：赵竹青、陈键)