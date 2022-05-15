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央行：IMF执董会完成SDR定值审查 人民币权重上调

2022年05月15日09:23 | 来源：中国新闻网
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原标题：央行：IMF执董会完成SDR定值审查 人民币权重上调

　　据中国人民银行消息，2022年5月11日，国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权(SDR)定值审查，人民币权重由10.92%上调至12.28%。这是2016年人民币成为SDR篮子货币以来的首次审查。

　　执董会一致决定，维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%(升幅1.36个百分点)，将美元权重由41.73%上调至43.38%，同时将欧元、日元和英镑权重分别由30.93%、8.33%和8.09%下调至29.31%、7.59%和7.44%，人民币权重仍保持第三位。执董会决定，新的SDR货币篮子在今年8月1日正式生效，并于2027年开展下一次SDR定值审查。

　　央行表示，中国改革开放的信心和意志不会动摇，将始终坚持扩大高水平对外开放。下一阶段，人民银行将和各金融管理部门一道，继续坚定不移地推动中国金融市场改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更有利的环境。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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