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首架国产C919大飞机完成首次飞行试验

2022年05月15日09:23 | 来源：央广网
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原标题：首架国产C919大飞机完成首次飞行试验

　　据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，总台央广记者从中国商飞公司获悉，14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满成功。

　　在3小时2分钟的飞行中，试飞员与试飞工程师协调配合，完成了预定的各项任务，飞机状态及性能良好。目前，C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。

　　该架C919飞机有望在今年年底交付，用户为中国东航。C919是我国自行研制的中短程单通道喷气式民用飞机，标准载客量为158人。目前，C919仍处于适航取证阶段。

(责编：赵竹青、陈键)

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