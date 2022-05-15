黄仕强

原标题：跨省旅游受限催热周边游、乡村游 城乡民宿市场“冷热不均”

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周边游、乡村游逐渐热门，民宿市场出现“冷热不均”现象，大批定位较高端的城区民宿主动下调价格，仍鲜有人问津，而一些乡村民宿却在节假日期间“爆满”。

受新冠肺炎疫情影响，跨省旅游受限，催热周边游、乡村游。记者采访发现，重庆民宿市场出现“冷热不均”现象，大批定位较高端的城区民宿主动下调价格，仍鲜有人问津，而一些乡村民宿却在节假日期间“一房难求”。

城区民宿价格“大跳水”

“今年‘五一’假期，我们的营业额只有1万元左右，假期过后店里已经好几天没客人了。”5月10日，重庆两江新区一家民宿的老板肖博看着少得可怜的营业额，发出一声苦笑，“如果这房子还要付租金，这店早就垮了。”

2010年，刚结婚的肖博在父母的支持下，在重庆两江新区一楼盘购买了4套房子，并在2015年将其改作民宿。“我这儿定位是轻奢型，有7个标准间、4个两居室套房，定价分别为699元和1099元，节假日按定价执行，平时按5～7折的价格执行。”肖博说，他是重庆主城较早一批将住房改作民宿的人，随着重庆逐渐成为“网红”城市，生意越来越好，2020年春节以前，每逢清明、“五一”等节假日，房间都是爆满，平时生意也不错。可今年“五一”期间，其标准间售价只有289元、套房价格为649元，却仍销量惨淡。

“2016年到2018年，开民宿确实让我尝到了甜头。”肖博坦言，2019年就在他准备对民宿进行整体翻新时，这个行业突然变得“拥挤”起来，众多闲置房屋被业主或投资者改造成了民宿，同类型的民宿数量骤增，这让原本不愁生意的他，开始为今后的经营担忧。

面对激烈的市场竞争，肖博选择对民宿进行小规模翻新，并进一步在价格上给予客人优惠。“2019年尽管营业额没有往年多，但也还过得去。”肖博说。新冠肺炎疫情暴发后，跨省旅游受到限制，来渝旅游的人数减少了很多，重庆主城区几乎所有民宿的售价都一降再降，某些售价过千元的高端民宿，现在一两百元的“白菜价”就能入住，但仍鲜有人问津。

记者查询相关订房平台发现，目前，重庆舒适型民宿的订房价格多为100～150元每天，面积在60～80平方米，可住6人的套房型民宿价格也大多低于300元每天。不少民宿消费者最新的评价时间，显示为2019年10月。

“‘僧多粥少’是导致城区民宿价格‘大跳水’的直接原因。”据业内人士分析，受疫情影响，周边游、乡村游成为消费者的新选择，市区里的游客数量大减。为求生存，民宿经营者抱着“少亏点就是赚了”的心理，打起“价格战”。

乡村精品民宿受热捧

相对于城区民宿的冷清，乡村精品民宿却备受青睐。据携程数据显示，今年清明节期间，城市本地居民预约乡村酒店民宿的比例达60%，2022年以来乡村旅游较2019年同期已恢复92%，是复苏势头最为强劲的旅游品类之一。“五一”期间，乡村酒店民宿的预订及入住率同样亮眼。

“2020年以前，每逢大型节假日、寒暑假，我们都会带着孩子到其他省市去转一转。”供职于重庆一家会计师事务所的陈芃说，疫情让过去的出游计划没法继续，乡村游是新选择。

今年“五一”假期，陈芃带着父母、妻儿驱车来到重庆巫溪县红池坝景区，“以为这里没有多少人来，就准备到了之后再找地方住，可晚上7点左右到达目的地后，附近的酒店已经没有房间了，精品民宿也全都爆满。”折腾许久后，陈芃才在离景区10公里的地方找到了一家条件相对较差的民宿。

巫溪县通城镇巴渝民宿的业主范洪早表示，以前他根本不敢想象，自己在农村的一间房子还能以200多元一晚的价格出租，并且很多时候还在为“住满了，没房间”给远道而来的游客道歉。

重庆市文化和旅游发展委员会相关负责人介绍，近两年节假日期间，重庆热门区县的乡村民宿价格与疫情前相比，平均提高了两成。随着周边游、乡村游逐渐成为市民旅游的新选择，各区县也加大了对建设乡村民宿酒店、改善乡村环境的投入。

让民宿留住更多“乡愁”

虽然行业还处在艰难时刻，重庆住宿行业从业者、专家学者认为，民宿行业仍然需要良性发展，走上标准化、规范化之路。

重庆工商大学教授王宁表示，按照民宿发展的轨迹来看，民宿的定义中一定要包含“利用闲置资源参与到旅游接待服务”的意思，要让旅游者能体验当地的、自然的、人文的东西，尤其是能体会到当地人的生产生活方式，“从这个概念来看，很多所谓的民宿就有点名不正言不顺了。”

重庆市旅店业协会会长梅凤林提到，由于没有统一标准，住宿行业“民宿”概念泛化，一些家庭旅馆、日租房等都被称为民宿，不利于行业良性发展。

肖博等从业者则认为，民宿不仅是住宿的场所，更是一种有别于以往生活的体验。肖博表示，近年来，城区、乡村的民宿数量“井喷式”增长，其中，大多数民宿走的路线还只是“让房子更漂亮、居住更舒适”，这与“能让人体验当地风情、感受有别于以往的生活”的民宿相差甚远。

重庆市民宿产业协会相关负责人说，今年将继续推动《重庆市民宿产业发展指导意见》和《重庆市民宿管理办法》两个指导性文件出台；推进民宿分类与评定工作，并开展“重庆民宿走进区县”“旅游民宿发展论坛”“乡村民宿产业发展论坛”等活动，让民宿留住更多“乡愁”。

(责编：赵竹青、陈键)