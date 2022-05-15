原标题：各地全力出台助企纾困举措 用真金白银缓解企业经营压力

据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，各地全力出台助企纾困举措，用真金白银缓解企业经营压力，为企业发展“输血补气”。

一大早，江西省抚州市黎川县税务局的工作人员就来到黎川县某气体公司宣传、解读留抵退税新政，现场辅导企业财务人员办理退税手续。经过计算，企业能享受139万元的增值税留抵退税。

公司总经理胡泳军：这笔资金能够及时地投入到研发方面，解决了我们企业在资金上的困扰。

江西目前已为小微企业留抵退税80多亿元。

黎川县税务局税政股副股长杨佳玲：此次的留抵退税政策，有效缓解了企业资金压力，激发了企业投资潜能，增强了企业发展信心。

吉林省推出《政府为企业办实事清单》，推动全产业链复工复产，加快推进各项惠企政策发挥实效。针对纳税人非接触式办税需求，税务部门采取了多项保障措施。

吉林省税务局副局长张立中：一是税费业务“网上办”；二是发票业务“邮寄办”；三是咨询服务“全天候”；四是税费优惠“送上门”。确保政策应知尽知、应享尽享。

5月起，浙江省舟山市实施了国有房屋租金减免政策，为个体工商户纾困解难。据了解，此次租金减免可惠及辖区承租国有房屋的小微企业和个体工商户220多家，预计减免租金约800万元。

舟山某置业公司副总经理陶倩倩：有128家商户进行了线上登记申报，今年会持续做这项工作，一直持续到年底。如果后期有遗漏的，全部都会通知到位。

今年以来，贵州对服务业困难企业房屋租金减免超过5000万元，对餐饮、零售企业发放信用贷款超过250亿元，惠及4万户企业。近日还出台多项政策，解决工业企业经营中遇到的难题。

贵州省工业和信息化厅副厅长金必煌：省市县三级工信部门联动，帮助企业用足政策。完善省级重点产业链供应链“白名单”的服务保障机制。对企业遇到的困难和问题列出清单，逐条逐项帮助企业提出解决措施。

(责编：赵竹青、陈键)