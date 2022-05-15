原标题：升空9032米！我国科学家创造浮空艇大气科学观测世界纪录

据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，记者从“巅峰使命”珠峰科考前方指挥部了解到，今晨(15日)1时26分，我国自主研发的“极目一号”Ⅲ型浮空艇从海拔4300米的科考营地升空。4时26分升空超过9000米，4时40分达到9032米，超过珠峰8848.86米的高度，创造浮空艇大气科学观测世界纪录。

“巅峰使命”珠峰科考浮空艇综合科考团队有64名队员，由中科院青藏高原研究所、空天信息研究院和长春光机所组成。

浮空艇体积9060立方米，总重量约2.625吨，地面的锚泊车重90吨。浮空艇搭载的观测仪器，主要用于同步记录从地表到9000米高空的大气组分数据和水汽传输过程。

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