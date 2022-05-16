本报北京5月15日电 （记者徐佩玉）记者5月15日从中国人民银行获悉，国际货币基金组织（IMF）宣布将人民币在特别提款权（SDR）货币篮子中的权重从10.92%上调至12.28%。

5月11日，国际货币基金组织执董会完成了5年一次的SDR定值审查。这是2016年人民币成为SDR篮子货币以来的首次审查。执董会一致决定，维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%（升幅1.36个百分点），将美元权重由41.73%上调至43.38%，同时将欧元、日元和英镑权重分别由30.93%、8.33%和8.09%下调至29.31%、7.59%和7.44%，人民币权重仍保持第3位。新的SDR货币篮子在今年8月1日正式生效，并于2027年开展下一次SDR定值审查。

人民银行表示，中国改革开放的信心和意志不会动摇，将始终坚持扩大高水平对外开放。下一阶段，人民银行将和各金融管理部门一道，继续坚定不移地推动中国金融市场改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更有利的环境。

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