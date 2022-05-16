本报南昌5月15日电 （记者王丹）记者从南昌海关获悉，今年前4个月，江西省外贸进出口总值1909.5亿元，同比增长29.8%；进出口、出口、进口增速分别高出全国平均水平21.9、21.4和19.3个百分点，位列中部地区第一。

从月度走势看，自去年9月份以来，除今年2月份春节长假因素外，江西省月度进出口规模均在450亿元以上，今年4月份进出口规模达515.5亿元，环比增长11.7%，同比增长31.9%，连续8个月实现两位数增长。

民营企业外贸主体地位进一步巩固。前4个月，江西省有进出口实绩的企业4875家，同比增加410家。民营企业进出口1399.6亿元，增长31.3%，成为稳外贸的重要力量。

从贸易伙伴看，多元共进的贸易格局持续优化。前4个月，江西省对前三大贸易伙伴东盟、美国、欧盟进出口分别增长53.1%、7.9%和23.5%；对“一带一路”沿线国家进出口增长53.2%；与RCEP贸易伙伴进出口增长44.8%。

(责编：岳弘彬、袁勃)