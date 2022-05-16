基于数字化、网络化、智能化进行基础设施建设
“新城建”让城市更美好（经济新方位）
智能管理让市政设施更安全、智慧平台让出行更快捷、智慧社区让生活更美好……当前，不少地方都在布局基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设（以下简称“新城建”），推进城市转型升级。“新城建”新在何处？进展如何？近日记者进行了采访。
聚焦城市安全、社区建设、市政服务等领域
在安徽合肥城市生命线工程安全运行监测中心，燃气、供水、桥梁等设施的监测数据在屏幕上实时更新，借助“红、橙、黄、蓝”四色等级安全风险空间分布图，全市重要基础设施的隐患点清晰可辨。
“比如燃气，通过智能监测仪可以分析管网有无泄漏并及时发出预警，每天采集数据达上亿条；再比如供水，应用管网泄漏检测智能球，25公里范围内泄漏定位精度可达2米……”监测中心副主任李旋介绍，系统运行4年多来，累计预报预警燃气管网泄漏、沼气浓度超标、供水管网泄漏、路面塌陷等突发险情6000多起，全市地下管网事故发生率降低60%，风险排查效率提高70%。
经过多年高速、大规模建设，城市的市政、交通、通信等诸多子系统错综复杂，积累了不少风险隐患，地下管线老化、底数不清等问题突出，城市内涝等事故多发，迫切需要更新改造，推进新型城市基础设施建设。
住建部有关负责人介绍，“新城建”的重点任务包括全面推进城市信息模型基础平台建设，打造智慧城市的基础平台；实施智能化市政基础设施建设，对供水、供热、燃气等市政基础设施进行升级改造和智能管理；协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台“车城网”；加快推进智慧社区建设；推动智能建造与建筑工业化协同发展；推进城市运行管理服务平台建设等。
2020年，住建部在重庆、福州、济南等16个城市开展首批“新城建”试点。同时，还组织开展了城市信息模型基础平台建设、智能市政、智能建造等一系列专项试点。
提升城市运行效率，让生活更方便、安全、舒适
信号灯、消防栓等1570多万个城市部件，8.6万多公里地下管线，3600多处历史保护建筑……上海依托城市信息模型基础平台，将这些海量数据“搬”到了数字地图上，实现可视化、标准化的共享和交互。福建福州运用大数据、物联网等技术实行水系联排联调，对城区1000多个库、湖、池、河、闸、站进行智慧精准调控，汛时排水防涝应急处置效率提高50%，库湖河调蓄效益提高30%，提高了城市安全韧性。
“通过对城市基础设施进行数字化、网络化、智能化的更新与改造，可以加快转变城市建设管理方式，整体提升城市建设水平和运行效率，推动城市治理体系和治理能力现代化。”住建部网络安全和信息化工作专家组组长梁峰说。
在浙江嘉兴桂苑社区，60多岁的王阿姨坐在“5G云诊室”内接受远程问诊。“新城建”已成为城市居民安居宜居的重要举措。精准锁定高空抛物的智能摄像头、自动称重和计数的智能垃圾桶、扫描二维码即可查看运动轨迹的智能绿道……通过智慧社区建设，接入养老、健身、配送等优质服务，可以满足居民多样化需求。
不仅如此，通过实施一批“新城建”项目，还有利于促进产业升级，培育新的经济增长点，形成发展新动能。
推动智慧城市与智能网联汽车协同发展，是“新城建”的一项重点任务。在江苏苏州相城区，无人巴士、出租车、配送车集体“上岗”，无人驾驶车辆配备了毫米波雷达、感知摄像头等传感器。63.4公里的高等级智能网联测试道路，安装了400多套智能感知设备和边缘计算设备，保障安全和通行效率。
“新城建”涉及一个强大的产业链条，通过项目实施，带动新技术应用、新产业集聚，催生新业态形成、新消费提升。“开展‘新城建’，要推动产学研用、政策、资金的有效协同，同步构建核心技术自主可控、产业链融合高效、产业生态循环畅通的‘新城建’产业体系。”梁峰表示。
打造示范基地，加快“新城建”项目落地
加快推进“新城建”、促进城市高质量发展，各地积极行动。
黑龙江提出实施智慧供暖示范项目，推进城市分布式采暖，提高供暖服务质量，确保群众住上“暖屋子”；山东提出加快城市更新，所有设区市全部建成并用好“城市大脑”，建设1200个智慧社区，打造2000个惠民应用场景。
“新城建”加快释放城市发展的巨大潜力，带动有效投资。去年底，重庆专门印发工作方案，准备投资50多亿元，推动38个新型城市基础设施建设项目，例如发展智能网联汽车，推动智能感知设备覆盖道路里程10公里以上；开展工程项目数字化建造试点100个以上，实施建筑工业化和信息化融合项目1500万平方米以上；到2025年，培育一批“新城建”龙头企业，创造千亿级的经济产能。
“‘新城建’涉及面广、层次多，建议优先选择基础好的板块，集中力量完善提升，充分整合利用城市已有信息基础设施和数据资源，避免重复建设。”梁峰认为，“新城建”要有所为有所不为，试点城市可以结合主要任务，根据各辖区建设基础、资金等状况发展特长，分层次分步骤推进。
住建部有关负责人介绍，接下来将加快构建国家、省、市三级城市信息模型基础平台体系，全面推进智能市政、智慧社区、智能建造，协同发展智慧城市和智能网联汽车，通过打造示范基地，加快“新城建”项目落地。同时，会同有关部门强化科技支撑，加强全产业链协同创新；加强安全保障、全面提升网络安全综合防控能力；培育人才队伍，特别是大力培养具有新一代信息技术、工程建设等多学科支持的复合型创新人才。
《 人民日报 》（ 2022年05月16日 02 版）
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