本报北京5月15日电 （记者冯华、吴月辉）记者从国家航天局获悉：2021年5月15日，“天问一号”成功着陆在火星乌托邦平原南部，首次在火星留下中国印记，迄今已在火星表面工作356个火星日，“祝融号”火星车行驶总里程1921米。环绕器自发射以来已飞行661天，自进入环火轨道以来，持续开展遥感探测。目前，两器状态良好，累计获取并传回原始科学数据约940GB。科学家团队正在开展数据分析、解译和研究。

专家介绍，当前，“祝融号”火星车巡视区进入冬季，白天最高气温降至零下20摄氏度以下，夜间最低气温降至零下100摄氏度，并且沙尘天气频发。受太阳照射角逐步降低和局部沙尘天气影响，“祝融号”火星车能源获取能力逐步降低，保温消耗逐步增大。为应对这种恶劣环境，按照设计方案，火星车将转入冬季模式运行。

此外，记者从中国科学院国家空间科学中心获悉：该中心刘洋研究员团队基于“祝融号”火星车获取的短波红外光谱和导航地形相机数据，在着陆区发现了岩化的板状硬壳层，通过分析光谱数据发现，这些类似沉积岩的板状硬壳层富含含水硫酸盐等矿物。研究团队推断，这些富含硫酸盐的硬壳层可能是由地下水涌溢，或者毛细作用蒸发结晶出的盐类矿物胶结了火星土壤后经岩化作用形成。这也标志着“祝融号”实现了国际上首次利用巡视器上的短波红外光谱仪在火星原位探测到含水矿物。“‘祝融号’着陆区（以及火星北部平原的广泛区域）可能含有大量以含水矿物形式存在的可利用水，可供未来载人火星探测的原位资源利用。”刘洋说。这一发现对理解火星的气候环境演化历史具有重要意义。该成果发表在国际学术期刊《科学进展》上。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 11 版）

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