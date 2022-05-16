南水北调东中线调水量突破五百三十亿立方米
四十多座大中城市一亿多人受惠
2022年05月16日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月15日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：目前南水北调东线和中线工程累计调水量达到531亿立方米，已成为北京、天津等40多座大中城市280多个县市区1.4亿多人的主力水源。南水北调东中线工程累计为沿线50多条河流实施生态补水85亿立方米，为受水区压减地下水超采量50多亿立方米，全面助力京杭大运河近百年来首次全线水流贯通。
据介绍，水利部科学推进南水北调后续工程高质量发展，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，实现水利基础设施网络的经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。在优化东中线一期工程运用方案上，提升东中线一期工程供水效率和效益，优化水资源配置和调度，扩大东线一期工程北延供水范围和规模，置换超采地下水，增加河湖生态补水；优化调度丹江口水库，增加中线工程可供水量，提高总干渠输水效率。在加快推进后续工程规划建设上，重点推进中线引江补汉工程前期工作，深化东线后续工程可研论证，推进西线工程规划，积极配合总体规划修编工作。此外，水利部提出要完善项目法人治理结构，深化建设、运营、价格、投融资等体制机制改革，充分调动各方积极性；建设数字孪生南水北调工程，建立覆盖引调水工程重要节点的数字化场景，提升南水北调工程调配运管的数字化、网络化、智能化水平。
水利部部长李国英表示，要锚定全面提升国家水安全保障能力的目标，继续扎实做好推进南水北调后续工程高质量发展各项水利工作，充分发挥南水北调工程优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线作用。
《 人民日报 》（ 2022年05月16日 13 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 首套房商贷利率下限调整 个人按揭将迎哪些变化
- 15日，人民银行、银保监会发布《 关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》（以下简称通知）。 通知明确，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。…
相关新闻
- 评论
- 关注