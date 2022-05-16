本报北京5月15日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：目前南水北调东线和中线工程累计调水量达到531亿立方米，已成为北京、天津等40多座大中城市280多个县市区1.4亿多人的主力水源。南水北调东中线工程累计为沿线50多条河流实施生态补水85亿立方米，为受水区压减地下水超采量50多亿立方米，全面助力京杭大运河近百年来首次全线水流贯通。

据介绍，水利部科学推进南水北调后续工程高质量发展，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，实现水利基础设施网络的经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。在优化东中线一期工程运用方案上，提升东中线一期工程供水效率和效益，优化水资源配置和调度，扩大东线一期工程北延供水范围和规模，置换超采地下水，增加河湖生态补水；优化调度丹江口水库，增加中线工程可供水量，提高总干渠输水效率。在加快推进后续工程规划建设上，重点推进中线引江补汉工程前期工作，深化东线后续工程可研论证，推进西线工程规划，积极配合总体规划修编工作。此外，水利部提出要完善项目法人治理结构，深化建设、运营、价格、投融资等体制机制改革，充分调动各方积极性；建设数字孪生南水北调工程，建立覆盖引调水工程重要节点的数字化场景，提升南水北调工程调配运管的数字化、网络化、智能化水平。

水利部部长李国英表示，要锚定全面提升国家水安全保障能力的目标，继续扎实做好推进南水北调后续工程高质量发展各项水利工作，充分发挥南水北调工程优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线作用。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 13 版）

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