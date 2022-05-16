科考队员在调试“极目一号”Ⅲ型浮空艇。

新华社记者 姜 帆摄

珠穆朗玛峰前的“极目一号”Ⅲ型浮空艇。

中国科学院供图

本报北京5月15日电 （记者吴月辉）记者从中国科学院获悉：15日，我国自主研制的“极目一号”Ⅲ型浮空艇从海拔4300米的科考营地顺利升空，海拔高度达到9032米，创造了浮空艇大气科学观测世界纪录。这是我国第二次青藏高原综合科学考察研究“巅峰使命”珠峰科考获得的又一成果。

当天，搭载了水汽稳定同位素分析仪、黑碳、甲烷、臭氧等多种分析仪器与设备的“极目一号”Ⅲ型浮空艇平台于4时40分超过世界最高峰珠穆朗玛峰，到达海拔9032米的高度，获得了珠峰地区大气水汽传输和温室气体垂直变化过程关键科学数据，为揭示西风传输影响下的青藏高原环境变化提供了重要科学依据。

第二次青藏科考队队长、中科院院士姚檀栋表示，本次观测是高新技术和前沿科学的融合，在科学观测上进入了一个超前的模式。这是世界上首次在珠峰地区并超越珠峰高度，在9000米以上高空观测地球科学中水汽、温室气体等最关键参数的变化特点。姚檀栋表示，这些成果最后一定能为我们的国家、为人类作出科学的贡献，同时也能为人类社会发展和应对全球气候变化作出贡献。

此次使用的“极目一号”Ⅲ型浮空艇由中科院空天信息创新研究院自主研发。这是继2019年空天院研制的“极目一号”Ⅰ型浮空艇观测高度达到海拔7003米后，再次刷新第二次青藏科考系留浮空艇驻空科学观测高度世界纪录。此次在珠峰地区执行任务的“极目一号”Ⅲ型浮空艇平台技术难度、驻空高度、携带载荷种类在已知的高原型系留浮空艇中前所未有。

此次“极目一号”Ⅲ型浮空艇挑战观测高度海拔9000米，难点颇多。首先，9000米海拔低温低压高风速环境条件下对系留浮空艇平台系统的可靠性提出了严苛的要求；第二，本次系留浮空艇的艇体材料，是一种由我国自主研发的轻质低密度高强抗辐射复合织物材料，在珠峰地区严苛的环境条件下应用尚属首次，具有重大的科学研究和工程应用意义；第三，海拔9000米高度的复杂电磁环境、低温低气压高风速的环境条件对系留浮空艇的艇体、控制系统、能源系统以及锚泊系统的稳定性都提出了巨大考验。设计人员从技术角度和现场试验有力地回答了这些问题，交出了满意的答卷。

本次浮空艇科考分队由来自中科院青藏高原研究所、空天信息创新研究院、长春光机所和中电科八所等单位的63名科考队员组成。根据科考计划，科考队后续还将抓住有利科学观测窗口，获取更多观测数据，积极追求科学研究上更大的成功。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 13 版）

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