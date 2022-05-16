日前，福州经济技术开发区税务局工作人员（左二、左三）在福夏科技有限责任公司了解企业生产状况，辅导企业享受高新技术企业税收优惠政策。

新华社记者 魏培全摄

习近平总书记指出，要推动互联网、大数据、人工智能同产业深度融合，加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业。今年的《政府工作报告》提出，深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。在推动实体经济高质量发展的过程中，财税金融政策聚焦“创新”发力，鼓励企业深化产学研用结合、促进科技成果转化，帮助更多“专精特新”企业加快成长，加快数字信息基础设施建设，为数字经济发展夯实根基。各地新实践纷纷涌现。

——编 者

减税退税政策分量足

资金“及时雨”催开“创新花”

本报记者 王 观

走进重庆辉虎催化剂有限公司数字化生产车间，一排排生产设备正开足马力运转，偌大的厂房内几乎看不见工人的身影。原来，操控机器运转、把控产品质量等工作，都通过后台联网实现。

“数字化车间建成后，我们能对催化器关键零部件陶瓷载体生产进行实时监控，既提升了产品质量，也降低了生产成本。”公司财务负责人余敏秀说，辉虎是以汽车尾气净化为主导产业的高新技术企业，公司能顺利完成数字化车间建设，离不开多年来各项政策的大力支持。

余敏秀细数这些年公司收到的政策“大礼包”：近3年，公司研发投入从1200多万元上升到2900多万元，研发费用加计扣除政策也在持续扩围，叠加高新技术企业15%优惠税率等，公司享受到的税费减免从188万元增加到582万元。去年，辉虎还收到鼓励企业加大技能改造的补助资金77.5万元，以及垫江工业园区发放的研发补助85万元。

“‘专精特新’企业就是要做出专业化、精细化、特色化的产品。国家政策支持力度这么大，让我们更加坚定地走创新发展之路。辉虎每年都会拿出大量资金投入研发、改进工艺，不断提升产品竞争力。”余敏秀说。

研发创新是企业持续发展的生命力，资金流则是企业运行的血液。去年，贵金属等原材料价格一度波动较大，为防止价格持续上涨带来更大成本负担，今年，辉虎投入了大量资金采购大批原材料，现金流十分紧张。余敏秀愁眉不展，不知要怎样补充资金。

关键时刻，公司等来了好消息。

“大规模增值税留抵退税政策实施后，留抵退税政策力度加大了，如符合退税条件可申请留抵退税。税费政策、办理流程等方面有什么不懂的问题，也可以随时问我。”一开春，余敏秀就收到重庆垫江县税务局税务人员易竞发来的信息，别提心里多高兴了。她第一时间就去办理了留抵退税。

“686万元留抵退税款来得真及时，大大缓解了公司的资金周转压力，我们得以继续加大科技研发力度。”余敏秀说。

今年，新的组合式税费支持政策为“专精特新”企业发展增添更多动力。我国实施大规模留抵退税，聚焦小微企业和制造业等6个重点支持行业，增量留抵和存量留抵并退，很多像辉虎一样急需资金的企业获得了真金白银的支持。

“企业想发展，政策给支持，我们干劲更足了。”余敏秀畅想着辉虎的未来，用技术水平的不断进步推动自身生产成本下降、产品质量持续提升，让一辆辆汽车真正实现绿色出行。

创新“区块链+供应链”融资模式

扶持“小巨人”搭上“直通车”

本报记者 欧阳洁

江苏省南京云创大数据科技股份有限公司是一家以大数据存储与智能处理为核心业务的高新技术企业，也是第三批国家级专精特新“小巨人”企业。去年11月，公司成为首批北京证券交易所上市企业。

刘鹏从清华大学计算机系统结构专业博士毕业后，看好大数据、云存储领域发展前景，于2015年加入公司，专注大数据技术与行业深耕。如今已是公司总经理的刘鹏说，这些年企业快速成长，研发投入和市场规模不断增长，对资金的需求日益增加。

然而，轻资产的科技型企业获得信贷资金并不容易。为了帮助更多科技型企业创新发展，近年来，南京市政府针对科技型中小企业、新型研发机构、海外人才创业企业等“专精特新”企业专门推出融资“直通车”——南京市创新创业贷款“宁创贷”，单户贷款最高可达2000万元，为企业提供贷款的科技型银行可享受贷款贴息和风险代偿，一旦出现贷款风险，财政资金承担80%损失。

风险缓释机制分担了银行贷款风险，激发了银行为科技型企业服务的热情。2020年6月，在政府相关部门引荐下，云创大数据与浙商银行南京分行开始了接洽。

“通过实地考察，我们发现云创大数据公司是一家高成长性的科技型企业，在大数据人工智能领域拥有领先的核心技术，汇聚了一批优秀人才。当时企业正步入快速成长期，资金需求量不断增加。”浙商银行南京秦淮支行行长助理钱坤说，为解决科技型企业难以通过传统授信模式获得贷款的难题，金融机构需要运用创新思路，借助金融科技手段，运用差异化合作方案和风控模式。

浙商银行南京秦淮支行从企业信息流、资金流入手，为企业量身定制授信方案。云创大数据公司下游客户包括政府、高校、电信运营商等，这些客户资信较好，浙商银行运用区块链技术将企业应收账款转化为区块链应收款，为公司提供3000万元信用融资额度，直接用于向上游企业采购原材料。区块链技术保证了资金和交易的安全性和真实性，也降低了贷款风险。

2021年8月，云创大数据在新三板精选层挂牌，11月在北京证券交易所上市。企业融资渠道不断拓宽，更多借助资本市场融资，银行调整授信方式和服务产品，提供更加优惠的信贷资金，解决企业流动资金需求。

“银行融资服务为公司快速发展、加大研发投入提供了有力资金支持。”刘鹏说。

2021年11月，浙商银行启动科创企业“星火计划”专项行动，推出一系列针对支持“上市或拟上市”“专精特新”企业的授信支持政策，对“专精特新”企业不再有现金流和抵质押物的要求，国家级和省级“专精特新”信用贷款额度可分别达5000万元、3000万元，并为企业提供综合化融资服务。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 18 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)