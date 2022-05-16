葛孟超

要以《中华人民共和国期货和衍生品法》通过和施行为契机，努力做强做大中国期货市场，使之更好服务实体经济，推动高质量发展

近日，第十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过了《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称期货和衍生品法），将于今年8月1日起施行。这是我国首部规范期货交易和衍生品交易行为的专门法律，受到社会广泛关注。

建立和完善期货市场，是提升市场配置资源效率、构建金融有效支持实体经济体制机制、建设现代化经济体系题中应有之义。一个功能强大的期货市场，对于促进企业持续经营，保障实体经济稳定发展，增强宏观经济韧性以及增进民生福祉，都具有重要意义。

举例说，如果一家苹果加工企业购买了苹果期货合约，锁定了原料成本价格，那么产业链上游果农来年的订单将不会萎缩，下游消费者也不会因企业成本骤增而面临物价上涨——通过期货交易进行套期保值，企业能有效规避现货市场价格波动风险，使产业链条上的相关参与者获益。

此外，期货市场在商品领域为各类产品提供公开、权威的近、中、远期价格，可以为宏观管理部门预判经济发展走势、制定宏观调控有关政策提供重要的依据，有助于优化经济治理模式、增强宏观经济稳定性。

经过30多年发展，目前我国期货市场已经颇具规模。截至去年底，我国已上市的商品类期货期权品种达到84个，涵盖能源、粮食、金属等领域。我国商品期货的交易规模连续多年位居全球第一。以往我国期货行业长期依托《期货交易管理条例》、证监会行政规章等法规制度运行，衍生品市场则通过有关部门规章进行规范，这种制度安排已不能适应市场的快速发展要求。此次期货和衍生品法的出台，为期货市场和衍生品市场高质量发展提供了坚实的法治保障，对期货市场和衍生品市场更好服务实体经济具有重要意义。

值得一提的是，此次期货和衍生品法不仅立法层级高，而且做到了“内外兼顾”——

一方面，对标国际最佳实践，更好构建期货市场对外开放的新格局。一直以来，我国是全球大宗商品的主要贸易国，但在大宗商品的国际定价权上话语权较弱，这与我国期货市场的国际化程度不高、国际竞争力不足有一定关系。期货和衍生品法的制定确立了法律的域外适用效力，构建了境内外期货市场互联互通的制度体系，还针对跨境交易与监管协作设立了专门章节。这些举措将促进我国期货市场进一步扩大对外开放，为在国际期货市场上打造中国价格、形成中国声音创造有利条件。

另一方面，充分体现了中国特色期货市场发展特征。我国中小企业多、中小农户多、个人散户多，这是发展期货市场的国情。此次期货和衍生品法强调国家对期货市场多方位服务实体经济能力的支持，确立品种上市注册制；明确支持套期保值并对相关概念进行界定，便利实体企业参与期货市场，同时规范衍生品市场建设，有利于为中小企业提供多样化的风险管理服务；强调支持农产品期货市场发展，以更好服务“三农”；明确要求证监会建立期货市场监测监控制度，守牢系统性风险底线，保护各类交易者特别是普通交易者利益。

可以预见，随着期货和衍生品法落地实施，我国期货市场和衍生品市场将迎来规范发展的新起点。相关方要以此次法律通过和施行为契机，为做强做大中国期货市场“添薪蓄力”：金融监管部门应切实提升期货市场和衍生品市场监管效能；期货经营机构要进一步提升专业水平和服务能力、加大交易者保护力度；市场主体要强化相关知识学习，善用期货工具，实现更好发展。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 18 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)