刘诗瑶

要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里

习近平总书记强调，建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务。要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里，努力用我们自己的装备开发油气资源，提高能源自给率，保障国家能源安全。

工欲善其事，必先利其器。高端海洋装备历来是全球海洋科学技术的制高点。小到海底沉积物采样器，大到石油钻井机械臂，海洋装备几乎是所有海洋活动的基本支撑。有了便捷精密的仪器装备，海上活动往往事半功倍。最近，我国第三十八次南极考察圆满完成，“雪龙”“雪龙2”两艘科考船立下了汗马功劳。除了科学考察，海洋装备在海洋工程建设、深海资源勘探等领域发挥着不可或缺的作用。近年来，海底数据中心、海上发射平台等新型海洋装备也频频亮相。

我国一直重视海洋装备制造的发展，自主创新科技成果不断涌现。“蛟龙号”“深蓝一号”“蓝鲸一号”等大型海洋装备在多个方面实现了创新突破。过去一年，国内海洋装备制造成效也很显著，自主研发制造的抗台风型漂浮式海上风电机组在广东并网发电，自主研发的首套浅水水下采油树系统在渤海海试成功……我国海洋高端装备研发制造能力进一步提升，为巩固蓝色经济、实现能源安全保驾护航。

同时也要看到，我国海洋装备制造起步较晚，仍存在发展滞后、重复投资、部分设备依赖进口等问题。“十四五”时期加快建设海洋强国，需要进一步发展壮大海洋装备制造，推动海洋科技实现高水平自立自强。

要不遗余力增强海洋科技自主创新能力，从“造外壳”走向“做大脑”，从集成创新迈向自主创新。回顾“雪龙2”“奋斗者号”的研发历程，科研工作者无一不是把实现关键核心技术自主可控作为首要任务，实施创新驱动，补齐短板弱项，刻苦钻研、奋力拼搏，才换来从事海洋科学考察活动的主动权和话语权。

要持续完善科技创新机制，激发海洋科技力量新活力。我国近年来努力突破海洋装备制造关键核心技术，一些地方在创新机制方面取得不少有益探索。例如山东发起设立海洋共同体基金，重点支持原始创新、海洋成果转化和高端海洋科技产业化项目培育；广东持续提供海洋经济发展年度专项资金3亿元，支持海洋工程装备、海上风电等产业协同创新和集聚发展。像这样的有益探索要进一步推广，坚持海洋科技创新与体制机制创新“双轮”驱动，支持海洋科技创新和成果转化，促进海洋产业人才链、创新链与产业链高度融合。

与此同时，还要准确把握发展趋势，助推海洋装备制造绿色化、智能化升级。当前，新一代信息技术正与制造业深度融合，海洋装备制造也应顺应大势，加快数字化和智能化转型，实现高质量发展。

海洋装备制造正迎来前所未有的发展机遇。我国海洋科技人才储备雄厚，制造业基础良好，市场前景广阔，坚定信念、持续投入，立足高水平自立自强，海洋装备制造定能再上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 19 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)