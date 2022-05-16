推动海洋装备制造再上新台阶（创新谈）
要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里
习近平总书记强调，建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务。要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里，努力用我们自己的装备开发油气资源，提高能源自给率，保障国家能源安全。
工欲善其事，必先利其器。高端海洋装备历来是全球海洋科学技术的制高点。小到海底沉积物采样器，大到石油钻井机械臂，海洋装备几乎是所有海洋活动的基本支撑。有了便捷精密的仪器装备，海上活动往往事半功倍。最近，我国第三十八次南极考察圆满完成，“雪龙”“雪龙2”两艘科考船立下了汗马功劳。除了科学考察，海洋装备在海洋工程建设、深海资源勘探等领域发挥着不可或缺的作用。近年来，海底数据中心、海上发射平台等新型海洋装备也频频亮相。
我国一直重视海洋装备制造的发展，自主创新科技成果不断涌现。“蛟龙号”“深蓝一号”“蓝鲸一号”等大型海洋装备在多个方面实现了创新突破。过去一年，国内海洋装备制造成效也很显著，自主研发制造的抗台风型漂浮式海上风电机组在广东并网发电，自主研发的首套浅水水下采油树系统在渤海海试成功……我国海洋高端装备研发制造能力进一步提升，为巩固蓝色经济、实现能源安全保驾护航。
同时也要看到，我国海洋装备制造起步较晚，仍存在发展滞后、重复投资、部分设备依赖进口等问题。“十四五”时期加快建设海洋强国，需要进一步发展壮大海洋装备制造，推动海洋科技实现高水平自立自强。
要不遗余力增强海洋科技自主创新能力，从“造外壳”走向“做大脑”，从集成创新迈向自主创新。回顾“雪龙2”“奋斗者号”的研发历程，科研工作者无一不是把实现关键核心技术自主可控作为首要任务，实施创新驱动，补齐短板弱项，刻苦钻研、奋力拼搏，才换来从事海洋科学考察活动的主动权和话语权。
要持续完善科技创新机制，激发海洋科技力量新活力。我国近年来努力突破海洋装备制造关键核心技术，一些地方在创新机制方面取得不少有益探索。例如山东发起设立海洋共同体基金，重点支持原始创新、海洋成果转化和高端海洋科技产业化项目培育；广东持续提供海洋经济发展年度专项资金3亿元，支持海洋工程装备、海上风电等产业协同创新和集聚发展。像这样的有益探索要进一步推广，坚持海洋科技创新与体制机制创新“双轮”驱动，支持海洋科技创新和成果转化，促进海洋产业人才链、创新链与产业链高度融合。
与此同时，还要准确把握发展趋势，助推海洋装备制造绿色化、智能化升级。当前，新一代信息技术正与制造业深度融合，海洋装备制造也应顺应大势，加快数字化和智能化转型，实现高质量发展。
海洋装备制造正迎来前所未有的发展机遇。我国海洋科技人才储备雄厚，制造业基础良好，市场前景广阔，坚定信念、持续投入，立足高水平自立自强，海洋装备制造定能再上新台阶。
《 人民日报 》（ 2022年05月16日 19 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 首套房商贷利率下限调整 个人按揭将迎哪些变化
- 15日，人民银行、银保监会发布《 关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》（以下简称通知）。 通知明确，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。…
相关新闻
- 评论
- 关注