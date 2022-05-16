范国锋 赵永新

“在科技特派员等多方努力下，我们成功开发河蟹保膏技术，改变了春节过后‘无蟹可售’的局面，河蟹附加值大幅增加。”望着捞兜里又肥又大的河蟹，浙江省长兴县洪桥镇的养殖户谢皝笑逐颜开，他的70亩蟹塘仅3月份净收入就接近8万元。

在浙江省建设共同富裕示范区的进程中，长兴县充分发挥科技创新的助推作用。“科技人员是财富的创造者，发挥好他们的作用，有助于在共同富裕的道路上行稳致远。”长兴县科技局局长朱伟介绍，近年来该县以科技人才、科技项目为纽带，多管齐下，着力吸引、汇聚各类创新要素，为高质量发展和共同富裕提供重要支撑。

为鼓励大学生创新创业，长兴县着力做优做强公众创新平台。该县打破部门间壁垒，以科技服务为主线，汇聚金融、生产、市场等创新要素，为众创空间提供技术、资金、品牌等一揽子服务。该县的省级众创空间星创客入驻大学生创业团队33个，在“移动互联网+”、文化创意、电子商务和节能环保等领域做得风生水起。南太湖青年科技创业园的众创空间，主打新能源新材料、高端装备制造业，完备的孵化服务链已吸引80个大学生创业团队入驻。目前，长兴县形成了以国家大学科技园、泗安西湖产业园、煤山青创园、和平科创园等为支撑的科创平台体系，入驻大学生创业团队245个，孵化各类小微科技项目500多个。

在“科技富农”行动中，长兴县以技术需求为导向，遴选出20个科技特派员团队入乡驻镇，并通过“揭榜挂帅”机制、创业导师帮带制等，让“科技店小二”各显神通。

在科技特派员的帮助下，洪桥镇以技术带创业、以标准带品质，大力推行数字化养殖，全镇河蟹养殖面积达到1.5万亩，年产值近3亿元，亩均纯利润超1万元。许长蔬菜专业合作社在科技特派员团队的帮助下，统一生产模式、健全质量监测、确保质量追溯，芦笋品质不断提升，去年亩产值达1.5万元，带动周边400多户村民，辐射面积超过5000亩。

长兴县还出台多项激励政策，吸引在外科技人员回乡发展。去年11月，30岁出头的赵闻博士被家乡火热的创业创新氛围吸引，欣然回国，加盟该县的蓄电池企业超威集团，出任智能制造中心主任。目前，他正带领科研团队聚焦储能电池和传统动力电池生产的工艺改造升级。毕业于浙大材料物理与化学专业的黄笑容，2010年带领科研团队回家乡创办了浙江中晶科技股份有限公司。如今，该公司已成长为我国硅材料产业的龙头企业之一，并在深交所成功上市。

据朱伟介绍，近年来长兴县已有84名科技人员带着项目和团队回乡创新创业，为高质量发展注入了源源不断的新动能。

《 人民日报 》（ 2022年05月16日 19 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)