上海：今起分阶段推进复商复市
新华社上海5月15日电（记者周蕊、袁全）记者从15日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上了解到，上海正在大力推动网点节点应开尽开、保供人员应返尽返，从5月16日起，分阶段推进复商复市。
上海市副市长陈通说，上海正在大力推动网点节点应开尽开、保供人员应返尽返，全市运营商业网点从最低谷的不到1400个，增加到10625个，日配送订单达到500万份。接下来，按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则，严格落实各项疫情防控措施，从5月16日起，分阶段推进复商复市。
根据相关安排，购物中心、百货商场、超市卖场、便利店、药店等商业网点逐步有序恢复线下营业，划定进出通道，做好人员限流，并推行“线上订、线下送”和“线下到店消费”服务。
农贸市场将逐步有序恢复。批发市场开展无接触交易，暂停零售业务，合理控制在场人数和入场采购人数，严格落实来场车辆和司乘人员防疫措施。菜市场开展集中采购，有序恢复线下营业，合理控制开摊率和客流量。
此外，餐饮、理发和洗染服务逐步有序恢复。餐饮服务实行线上、线下外卖。理发、洗染服务实行错峰限流。
根据要求，商贸企业应当在恢复经营前，制定疫情防控方案，对场所环境开展预防性消毒，全面实施场所码或“数字哨兵”，严格把好进门入场关、清洁消毒关、人员管理关、场所限流关、证照查验关。
“2500万人口的生活物资保障是打赢‘大上海保卫战’的基础和关键。”陈通还介绍，上海疫情防控正处于应急处置向常态化防控转换的关键阶段，将继续做好封控区、管控区政府发放生活物资的托底保供工作，各区按照“保基本、全覆盖”目标和相对平衡的原则，提高保供礼包发放工作透明度和预期性，市级层面对发放品类、频次、质量等提出基本要求。市场监管部门将按照“四个最严”要求，全程参与政府生活物资发放，做到事前事中事后全流程监管，从严从重从快查处质量和食品安全违法行为。
截至5月14日，上海12家重点连锁超市卖场企业，合计门店总数1625家，实开门店数1193家，其中，线下营业门店总数183家，线上营业门店总数1010家。
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