李琳海、耿辉凰

2019年9月11日拍摄的青海湖水鸟和青海湖裸鲤（手机照片）。 新华社记者李琳海摄

初夏的青海气温渐升，在海东市平安区，山间的风依旧呼啸。王舰艇裹着外套，戴上帽子和手套，时而用望远镜观察远处山谷里一处鸟巢，时而调整相机角度进行拍摄，时而打开观测笔记录……鸟巢里，一对刚迎来雏鸟破壳的黑鹳正在“换班”。

每年5月、10月的第二个星期六是“世界候鸟日”。多年来，位于青藏高原的青海省大力保护迁徙鸟类，让这些“空中客人”找到家。自2003年开始观鸟以来，作为青海国家公园观鸟协会会长的王舰艇，近20年间在省内已观测到鸟类400余种，其中半数以上是候鸟。

“这对黑鹳已连续多年到青海繁育后代了。”王舰艇说，今年从3月中旬观察记录到这对回巢的黑鹳后，他们每星期都会来看看。

世界濒危珍禽黑鹳是中国的国家一级重点保护野生动物。每年3月中旬，黑鹳到青海生活繁殖，直到9月底10月初南迁过冬。

“每三小时左右换一次班，为了抚育后代，这对黑鹳历经艰辛。”王舰艇说，为了不惊扰鸟类，受视角限制他们无法看到巢里的雏鸟。但当看到这对黑鹳换班后没有立刻卧下孵化，还低头晃动着，王舰艇满是欣喜。“结合之前的各项观察记录和它们的行为，可以肯定，雏鸟破壳了。”

据《青海经济动物志》《青海鸟类图鉴》等统计，目前青海省共有野生鸟类432种，隶属于21目65科203属，其中国家一级保护鸟类有金雕、黑颈鹤、黑鹳、中华秋沙鸭等26种，国家二级保护鸟类有大天鹅、灰鹤、蓝马鸡等81种。

“近年来，随着青海生态环境不断改善，三江源、祁连山等国家公园试点及建成，越来越多候鸟在青海安家。”青海省林业和草原局野生动植物保护处处长张毓说。

位于青藏高原东北部、青海省境内的青海湖，不仅是中国北方重要的生态屏障，也是中亚-印度、东亚-澳大利亚国际水鸟迁徙的重要节点和青藏高原水鸟的重要越冬地。

近日，青海湖国家级自然保护区工作人员在位于湖北岸的仙女湾湿地巡查时，偶然发现一只体形较大的雀形目鸟，经比对鸟类图鉴，认定为此前不在青海湖鸟类记录中的灰椋鸟。至此，青海湖鸟类达228种。

位于三江源腹地的青海玉树藏族自治州隆宝国家级自然保护区始建于1984年，是中国首个以黑颈鹤及其繁殖地为主要保护对象的自然保护区，区域内目前有黑颈鹤、金雕等5种国家一级重点保护鸟类。

巴桑才仁是隆宝国家级自然保护区管理站站长。十年里，他曾无数次用双脚丈量整个隆宝湖，见证了该保护区数字化保护历程。从起初只有一台军用双筒望远镜到实时监测水鸟栖息全覆盖视频监控平台，从仅有5名职工巡湖护鸟到青海全面启动实施湿地管护员制度，从自然保护区基础设施建设到数字化保护区建设……如今该自然保护区还建有自然生态科普宣教馆、鸟类救护室、观鸟室、水鸟监测中心等环境教育基地。

“守护候鸟有时很苦也很累，但看到水鸟自由飞翔，看到救治康复的鸟儿放飞大自然，听着不远处黑颈鹤此起彼伏、悠扬的叫声时，才会明白守护的意义。”巴桑才仁说。

4年前，年近六旬的藏族牧民才才被聘为隆宝滩湿地管护员。如今每次巡护，他都会看到一对对黑颈鹤在湖畔翩翩起舞，一群群斑头雁、赤麻鸭尽情玩耍、自由飞翔，交汇成一幅如梦如幻的画面。

“夏季，在隆宝滩大面积湿地上，有很多鸟筑巢安家。日常巡护时，能看到很多叫不上名字的鸟，希望它们每年在我们家乡多待些日子。”才才说。 （记者李琳海、耿辉凰）

新华社西宁5月14日电

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