新华社北京5月15日电（记者吉宁）疫情期间首都民生保供工作备受关注。记者15日采访北京市主要商超和线上平台了解到，北京各大商超和线上平台积极做好民生必需品保障工作，供应端批发市场进货保持平稳，不少商超适时增加备货量。

走进位于东三环的盒马鲜生世纪财富中心店，店内蔬菜、肉蛋奶等民生必需品整齐排列着，门店的配送员快速搬运各种货品，“满负荷”配送。该店店长孟玲宇介绍，目前店里物资充足、物流比较通畅，可以满足周边消费者的需求。

作为一家老牌连锁超市，记者了解到，物美超市北京门店在过去几天里延长营业时间，实现自然闭店，营业至最后一位顾客离店，同时加强补货，加大运力，持续做好线上配送服务。

惠新店是物美超市在朝阳区最大的门店之一，惠新店总经理张传涛介绍，该门店持续加大备货量，民生必需品的备货量是平常的3倍左右。“我们也在密切关注客流量，必要时加大补货量和补货频次，可以确保生活物资供应。”

在批发供应端，新发地市场保持了平稳运行态势，保障首都市民的“菜篮子”。在市场里，来自全国各地的农产品运输车辆川流不息，市场商户和工人正在麻利地搬运各类农产品。

刚刚忙了一夜的新发地市场猪肉供应商王玉军说：“最近几天我们公司供应的猪肉已经达到了300头，可以保证客户的需求。”

记者从丰台区商务局了解到，近期，新发地批发市场蔬菜日上市量保持在2万吨左右，水果日上市量保持在1万吨左右。其中，5月14日新发地批发市场蔬菜上市量2.27万吨，水果上市量1.1万吨，猪肉上市量2371头。

北京市商务局副局长郭文杰介绍，近一周，北京全市蔬菜日均上市量一直保持在2.6万吨至2.9万吨，处于正常或较高水平。粮油市场供应平稳。

“我们进一步部署市场商户加强货源组织，加大调运力度。要求各批发市场在做好与产地稳定对接的基础上，进一步拓宽供货渠道，调集货源进京，确保北京蔬菜等货源稳定供给；持续采取稳价措施，稳定市场预期，继续执行主要农产品批发市场减免进场交易费政策，进一步降低经营商户和运输司机的进场交易成本，确保货足价稳。”郭文杰说。

新华社北京5月15日电（记者赵旭）在15日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，5月14日15时至15日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者55例，其中管控人员45例，社会面筛查10例。

北京市卫生健康委员会党委委员王小娥介绍，5月13日、14日，北京通过核酸筛查，在公交、工地、快递等重点行业重点场所发现了多例感染者，对及时采取管控措施、排查风险隐患、阻断疫情传播发挥了重要作用。5月16日、17日、18日，东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、经开区等12个区继续进行三轮区域核酸筛查。门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆5个生态涵养区进行常态化核酸检测。

庞星火表示，自4月22日以来，北京市疾病预防控制中心已累计完成461例本土感染者标本测序，序列比对结果显示，全市存在两条独立传播链，均与近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。本轮疫情存在两条独立传播链并引发传播链分支。目前已明确感染来源的新增感染者均与之前通报的感染者存在流行病学关联。北京社会面仍存在隐匿传染源，疫情传播尚未完全阻断。

据了解，截至目前，北京共有高风险地区18个，中风险地区26个。

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