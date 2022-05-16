新华社香港5月15日电港铁东铁线过海段15日通车，超过2000名市民抢搭于当日上午5时25分由港岛湾仔的会展站开出的“首日特别班”，该班次开出约5分钟后抵达九龙的红磡站。

15日清晨时分已有不少市民在会展站外排队等候见证通车，港铁人员提前开放车站进出口。港铁公司主席欧阳伯权和港铁公司行政总裁金泽培等于会展站迎接首批乘客。港铁代表与乘客登上“首日特别班”，一同分享通车的喜悦，并向乘客送上限量版口罩和胸章作纪念。此外，港铁公司将送出十万张免费本地单程车票，庆祝通车。

东铁线过海段通车标志着东铁线这条服务香港逾百年的铁路延伸跨过维港，贯通新界、九龙和港岛。

金泽培表示，随着东铁线过海段通车，全新的会展站，以及金钟站和红磡站的扩建部分已投入服务，港铁也为此引入了新列车和新信号系统等。

港铁表示，截至当日上午11时，超过8700人次进出会展站，13300人次进出红磡站，18800人次进出金钟站。港铁将在通车初期加派人手协助乘客。

东铁线最早于1910年投入使用，由九龙经新界到罗湖，是香港历史最悠久的一条重型铁路。东铁线见证了香港铁路一个多世纪的蜕变，由初时的蒸汽机车、内燃机车，到20世纪80年代提升至电气化机车，并陆续引入各款现代列车。

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