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“鲟梦中华守护长江”公益放流活动举行 600余尾中华鲟回归长江 

2022年05月16日09:19 | 来源：人民网
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5月14日，湖北省宜昌市杨岔路水运码头，“鲟梦中华守护长江”公益放流活动现场，666尾不同年龄段的中华鲟放流长江。

中国水产科学研究院长江水产研究所所长邹桂伟介绍，当天放流的中华鲟由长江水产研究所人工繁育而来，涵盖4个不同年龄规格，从7月龄到14龄均有分布，其中成体和亚成体达30尾，包括4尾14龄和26尾8龄中华鲟；最长的中华鲟达212厘米，最重的有87公斤。

据悉，“鲟梦中华守护长江”公益放流活动在农业农村部长江流域渔政监督管理办公室、中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会的指导下，由国强公益基金会联合中国水产科学研究院长江水产研究所、湖北省长江生态保护基金会、广东省青年企业家协会、广东省青年商会、广东省海外留学青年联谊会共同发起，旨在同时号召更多社会公益力量拯救濒危中华鲟，保护长江生态。

碧桂园集团党委副书记、副总裁，国强公益基金会常务副理事长兼秘书长李静介绍，本次活动是国强公益基金会在保护生态多样性领域进行的首次探索，在两个月时间内共筹集到资金超百万元。活动现场，爱心捐赠代表与自己认捐的中华鲟合影，并将认捐中华鲟放流至长江。

湖北省农业农村厅二级巡视员程正志表示，保护长江、保护中华鲟，需要社会各界团结一心、共同努力。本次放流活动贯彻落实了长江“共抓大保护”，体现了各方坚持生态优先，共抓保护的使命与担当。

中国水产科学研究院长江水产研究所吴金明博士介绍，本次放流的大规格中华鲟体内已植入超声波跟踪监测标记，结合沿江布设的监测站，科研人员能够随时精确掌握这些中华鲟个体在长江中的分布位置和洄游规律。通过放流中华鲟人工培育亲本恢复它们的生物学自然特性，进而恢复葛洲坝下自然产卵繁殖，这对于中华鲟自然种群保护有着重要意义。

2022湖北宜昌中华鲟增殖放流活动现场（受访者供图）

放流活动当天，国强公益基金会与中国水产科学研究院长江水产研究所签订了“生物多样性保护合作计划”，该计划除了持续支持放流外，还将支持建设中华鲟追踪监测配套基础设施、人工产卵场模拟技术攻关等。

(责编：曹淼、李源)

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