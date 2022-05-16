人民网北京5月16日电 （记者王仁宏）5月15日至21日是2022年全国城市节约用水宣传周。据住房和城乡建设部消息，今年第31届全国城市节约用水宣传周将以“建设节水型城市，推动绿色低碳发展”为主题，通过持续、深入的城市节水宣传，使节约用水的理念深入人心，有力推动了城市节水工作的开展。

据介绍，为做好今年宣传周有关工作,住房和城乡建设部印发《关于做好2022年全国城市节约用水宣传周工作的通知》。《通知》指出，各地以2022年全国城市节约用水宣传周为契机，系统、深入推进城市节水工作。着力营造节水、惜水的浓厚社会氛围，通过开展节水进课堂，组织节水征文、征集节水漫画、小视频，开展节水技术培训与交流等多种形式，激发全社会参与城市节水的积极性和主动性，让节水宣传落到实处、见到实效。

此外，为方便广大群众了解节水知识，住房和城乡建设部组织制作了“节水小胖哥”城市节水宣传漫画作为各地宣传素材，该套漫画共20张，以群众喜闻乐见的动漫形式、朗朗上口的节水口号，宣传城市节水理念、做法，通俗易懂、老少皆宜。

为鼓励广大民众参与，今年住建部首次启动全国“城市节水优秀案例”和“身边的节水小故事”征集活动。其中，“城市节水优秀案例”主要面向城市有关部门、企事业单位征集，讲述在构建城市健康水循环体系、加强供水管网漏损控制、推动再生水利用、推进节水型城市建设、健全城市节水长效机制等方面的典型做法；“身边的节水小故事”主要面向社会公众征集，讲述个人或家庭的节水故事或在生活中总结的节水经验，公众参与城市节水宣传的感受和收获。

第31届全国城市节约用水宣传周海报。来源：住房和城乡建设部

近年来，住房和城乡建设部坚持以人民为中心的发展思想，在城市建设领域落实节约用水要求，推动城市绿色低碳发展。

系统推进城市节水。印发《关于加强城市节水工作的指导意见》，突出新发展理念对城市节水的引领作用，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，全面、系统加强城市节水工作，实现节水、治污、减排相互促进。2015年以来，国家层面确定了50个城市开展海绵城市建设试点示范工作，在缓解城市内涝的同时，开展雨水收集利用；绿地及滨水空间得到扩展，人居环境得到改善，城市品质和功能明显提升，群众获得感幸福感安全感明显增强。

深入推进国家节水型城市建设。截至2021年底，全国已建成130个国家节水型城市，对全国城市节水工作发挥了示范引领作用；与发展改革委修订印发《关于印发国家节水型城市申报与评选管理办法的通知》，进一步规范国家节水型城市的申报、评选与动态管理程序，优化评选指标体系。

狠抓公共供水管网漏损控制。针对供水管网建设及管理方面的短板，印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，指导各地进一步完善供水管网设施，提高管网压力调控水平，健全激励机制和建设改造、运行维护管理机制，推动建立一批供水管网漏损控制试点城市，提升供水管网漏损控制水平。

扎实开展污水资源化利用。印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，全面提升污水收集处理效能，推进再生水用于生态景观、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、城市杂用等领域，减少城市新鲜水取用量和污水外排量。据初步统计，2021年全国城市再生水利用量161亿立方米，比2020年提高18.9%。

下一步，住房和城乡建设部将会同有关部门，着力构建城市健康水循环体系，持续深入推进城市节水工作，使节约用水成为每个单位、每个家庭、每个人的自觉行动，形成绿色发展方式和生活方式，推动城市高质量发展。

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