人民网北京5月16日电 （记者杨曦）16日，国家统计局发布4月份国民经济运行情况，数据显示，4月份疫情对经济运行造成较大冲击，经济下行压力加大。从1-4月份数据来看，我国基础产业支撑有力、投资规模继续扩大、市场价格总体平稳、民生保障有力有效、新兴动能不断成长，经济社会发展大局稳定。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，4月份疫情对经济运行造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，转型升级、高质量发展的大势没有改变，稳定宏观经济大盘、实现发展预期目标有利条件较多。随着疫情防控取得阶段性成效，稳定经济政策措施持续显效，经济运行有望逐步复苏。

工业生产放缓，高技术制造业保持较快增长

1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.0%，比1-3月份回落2.5个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长10.4%，制造业增长3.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.0%。高技术制造业增加值同比增长11.5%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.1%；股份制企业增长5.8%，外商及港澳台商投资企业下降2.8%；私营企业增长5.1%。分产品看，原煤、十种有色金属等基础工业品产量分别同比增长10.5%、0.7%，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备等绿色智能数字产品产量分别增长112.7%、27.5%、25.9%。4月份，全国规模以上工业增加值同比下降2.9%，环比下降7.08%。其中，采矿业增加值同比增长9.5%，制造业下降4.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.5%。高技术制造业增加值同比增长4.0%。4月份，制造业采购经理指数为47.4%，企业生产经营活动预期指数为53.3%。1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额19556亿元，同比增长8.5%。

服务业生产下滑，现代服务业增势较好

1-4月份，全国服务业生产指数同比增长0.3%，比1-3月份回落2.2个百分点。其中信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长13.9%、4.8%。4月份，全国服务业生产指数同比下降6.1%，其中信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长10.3%、5.5%。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长9.0%。4月份，服务业商务活动指数为40.0%，业务活动预期指数为53.0%；其中，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数继续位于扩张区间。

市场销售减少，基本生活类商品销售和网上零售持续增长

1-4月份，社会消费品零售总额138142亿元，同比下降0.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额119929亿元，同比下降0.3%；乡村消费品零售额18213亿元，增长0.4%。按消费类型分，商品零售124880亿元，同比增长0.4%；餐饮收入13262亿元，下降5.1%。基本生活类商品销售较快增长，限额以上单位饮料类、粮油食品类、中西药品类商品零售额分别增长10.4%、9.5%、8.8%。全国网上零售额38692亿元，同比增长3.3%。其中，实物商品网上零售额32887亿元，增长5.2%；占社会消费品零售总额的比重为23.8%。4月份，社会消费品零售总额29483亿元，同比下降11.1%，环比下降0.69%。其中，商品零售26874亿元，同比下降9.7%；餐饮收入2609亿元，下降22.7%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业和社会领域投资增长较快

1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）153544亿元，同比增长6.8%，比1-3月份回落2.5个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长6.5%，制造业投资增长12.2%，房地产开发投资下降2.7%。全国商品房销售面积39768万平方米，同比下降20.9%；商品房销售额37789亿元，下降29.5%。分产业看，第一产业投资同比增长5.8%，第二产业投资增长12.6%，第三产业投资增长4.3%。民间投资增长5.3%。高技术产业投资增长22.0%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长25.9%、13.2%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长30.8%、29.4%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长21.9%、21.1%。社会领域投资增长14.4%，其中卫生、教育投资分别增长24.9%、12.5%。4月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.82%。

货物进出口持续增长，贸易结构继续优化

1-4月份，货物进出口总额125799亿元，同比增长7.9%。其中，出口69674亿元，增长10.3%；进口56125亿元，增长5.0%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为63.6%，比上年同期提高1.9个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为48.5%，比上年同期提高1.4个百分点。机电产品出口同比增长6.7%，占出口总额的比重为57.9%。我国对“一带一路”沿线国家进出口增长15.4%，其中出口增长12.9%，进口增长18.6%。

城镇调查失业率有所上升，主要群体就业基本稳定

1-4月份，全国城镇新增就业406万人，全国城镇调查失业率平均值为5.7%。4月份，全国城镇调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.7%；外来户籍人口调查失业率为6.9%，其中外来农业户籍人口调查失业率为6.6%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为18.2%、5.3%。31个大城市城镇调查失业率为6.7%。全国企业就业人员周平均工作时间为46.2小时。

居民消费价格温和上涨，工业生产者出厂价格涨幅回落

1-4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨1.4%。4月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；环比上涨0.4%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.9%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.2%，生活用品及服务价格上涨1.2%，交通通信价格上涨6.5%，教育文化娱乐价格上涨2.0%，医疗保健价格上涨0.7%，其他用品及服务价格上涨1.7%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨2.7%，鲜果价格上涨14.1%，鲜菜价格上涨24.0%，猪肉价格下降33.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

1-4月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别上涨8.5%和11.2%。4月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.0%，涨幅比上月回落0.3个百分点；环比上涨0.6%。全国工业生产者购进价格同比上涨10.8%，环比上涨1.3%。

“下阶段，要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定信心，正视困难和挑战，坚持稳字当头、稳中求进，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，确保经济运行在合理区间。”付凌晖说。

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