人民网北京5月16日电 （记者杨曦）近期，国际大宗商品价格上涨明显，主要经济体通胀水平上升。我国通胀压力是否会加大？下阶段价格形势如何？在国务院新闻办公室16日举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，尽管近期居民消费价格涨幅有所扩大，但总的看，我国商品和服务的市场供给能力比较充足，保持价格稳定有较好基础。

根据世界银行数据，4月份，国际能源价格指数153.3%，处于2008年7月以来较高水平。非能源价格指数达到139.9%，为1967年有纪录以来新高。国际货币基金组织预计，由于通胀压力上升，对2022年发达经济体通胀预期由1月份预期的3.9%大幅调升至5.7%，达到近38年以来高位；对新兴和发展中经济体的通胀预期由1月份的5.9%调升到8.7%，为2008年金融危机以来的最高。

从主要经济体情况看，4月份美国CPI同比上涨8.3%，涨幅为40年来较高水平；欧元区CPI同比上涨7.5%，为1997年有纪录以来新高。

“和世界主要国家相比，我国市场供应总体是充足，价格涨幅明显较低，4月份CPI同比上涨2.1%，扣除食品和能源的核心CPI只有0.9%。在输入性通胀压力较大的情况下，我国价格保持稳定温和上涨相当不容易。”付凌晖表示。

付凌晖介绍，我国保持价格稳定仍有较多有利条件，主要体现在：

一是食品价格稳定有基础。近期国际粮价不断上涨，但是国内保持了总体平稳。我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，库存较为充足。稻谷、小麦两个口粮品种连续多年产大于需，有少量进口主要是品种调剂。玉米和大豆有一定进口量，会受到国际市场一定程度影响，但影响有限。今年以来，我国粮食生产形势持续转好，粮食价格保持稳定有较好基础。目前生猪产能比较充足，猪肉价格同比仍在下降，后期受生猪产能逐步调整影响，猪肉价格会有所回升，但是幅度有限。

二是能源供给稳定有保障。我国石油和天然气外采比例比较高，国际能源产品价格攀升，会在一定程度上提高进口成本，给部分行业带来输入性影响，加大成本推动型价格上涨压力。但是要看到，我国能源主体是煤炭，而我国煤炭储量比较丰富，同时生产能力较强。随着煤炭先进产能逐步释放，有利于抑制能源价格上涨。从4月份情况来看，我国煤炭开采和洗选业价格同比涨幅比上个月回落0.5个百分点。4月份，我国煤炭产量同比增长10.7%。

三是多数工业消费品供给能力充足。我国产业体系齐全、配套能力强，主要工业产品产量位于世界前列，为产品价格稳定奠定了扎实基础。从4月份数据看，工业消费品价格同比上涨3.9%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，涨幅扩大主要是受汽柴油价格影响。扣除能源后的工业消费品价格环比上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅都是比较低的，说明我国工业消费品供给能力比较充裕。

“此外，服务消费仍处在恢复之中，价格涨幅比较低，加之市场保供稳价力度在加大，总的看我国价格保持稳定有较好基础。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)