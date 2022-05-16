人民网北京5月16日电 （记者杨曦）今日，在国务院新闻办公室举行的4月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，疫情冲击对4月份经济运行带来一些不利影响，但在高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施的支持下，中国经济能够克服疫情的影响，逐步企稳回升。

数据显示，4月份，规模以上工业增加值增速同比下降2.9%，服务业生产指数下降6.1%，社会消费品零售总额下降11.1%。付凌晖表示，总的看，这些都是由于疫情冲击带来的短期变化，都是阶段性和外在的。中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，支撑高质量发展的要素条件没有变，韧性足、潜力大、空间广的特点也没有变。

“在高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施的支持下，中国经济能够克服疫情的影响，逐步企稳回升，保持平稳健康发展。” 付凌晖介绍，经济企稳回升主要有以下几方面支撑：

一是我国经济体量可观，抗风险冲击韧性强。2021年，中国经济总量已经达到114万亿，总量规模稳居世界第二，超大市场规模优势明显，产业体系完备、配套能力强，为抵御各种风险挑战提供了有力保障。今年4月份，部分地区受疫情影响冲击严重，但是从全国看，主要生产需求指标总量规模依然可观，4月份，社会消费品零售总额达到2.9万亿元，进出口总额3.2万亿元，钢材产量1.1亿吨，原煤产量达到3.6亿吨。从累计看，全国主要指标仍然保持增长。1-4月份规模以上工业增加值同比增长4%，固定资产投资和进出口总额分别增长6.8%和7.9%。

二是基础产业支撑有力，供给保障能力强大。疫情冲击下，我国粮食和能源等基础工业保持增长，为抗击疫情、推动经济恢复奠定了坚实的基础。从农业看，随着各地加大农业生产支持力度，加强田间管理，目前冬小麦的苗情继续转好，春播备播进展顺利，进度快于去年同期。从能源来看，增产保供持续加大，主要能源产品较快增长，4月份，原煤、原油、天然气产量同比分别增长10.7%、4%和4.7%。从基础工业看，主要行业持续增长，供给保持稳定。4月份，规模以上黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业增加值同比分别增长3.8%和8.9%。

三是市场保供稳价有效，社会大局总体稳定。关系居民基本生活的物资供应充足，市场价格基本平稳，维护了居民正常的生活秩序，保障了社会大局稳定。基本生活类商品产销持续增长。4月份，规模以上食品制造业、酒饮料和精制茶制造业增加值同比分别增长0.1%和0.5%。限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长10%、6%。居民消费价格总体稳定，4月份居民消费价格同比上涨2.1%，保持温和上涨；扣除食品和能源，核心CPI同比上涨0.9%，比上月回落0.2个百分点。

四是转型升级态势未变，新动能继续成长壮大。疫情冲击下，新产业新业态新模式韧性彰显，发展继续好于传统行业，数字化、信息化、智能化转型态势持续。高技术产业增长较好，4月份规模以上高技术制造业增加值同比增长4%，好于全部工业。1-4月份，高技术产业投资同比增长22%，好于全部投资。数字产业快速发展，4月份，计算机、通信及其他电子设备制造业增加值同比增长4.9%，信息传输软件和信息技术服务业生产指数增长10.3%。1-4月份，实物商品网上零售额同比增长5.2%。绿色智能产品较快增长，4月份，新能源汽车、移动通信基站设备、太阳能电池产量同比分别增长42.2%、21.6%、20.8%。

五是宏观政策调节加大，经济运行有望加快改善。今年以来，新的组合式税费支持政策有效实施，金融支持实体经济力度加大，对于缓解企业困难、稳定经济发挥了积极作用。根据我局近期快速调查显示，大规模留抵退税实施后，获得增值税增量留抵退税的企业中，90%的企业认为改善了现金流，96.2%的企业表示对政策比较满意；获得存量留抵退税的小微企业中，84.5%的企业认为改善了现金流、94.6%的企业表示对政策比较满意。针对我国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，近期党中央对于统筹疫情防控和经济社会发展提出了明确要求，各地区各部门积极落实各项政策举措，效果不断显现。

(责编：杨曦、吕骞)