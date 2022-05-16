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国铁集团：铁路建设持续发力 今年已开通铁路新线581公里

2022年05月16日10:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者王连香）郑万高铁襄万段进入运行试验阶段，济郑高铁濮郑段、合杭高铁湖杭段、常益长高铁益长段等新线开启联调联试，通车指日可待……春末夏初，铁路建设热火朝天，各重点项目迎来施工黄金期，施工“进度条”不断刷新。

据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）相关负责人介绍，今年以来，国铁集团按照“保开通、保在建、保开工”顺序，合理调度、配置建设资源，统筹疫情防控和施工组织，科学有序、安全优质推进铁路建设，为服务“六稳”“六保”、保障国民经济平稳运行作出铁路贡献。

数据显示，截至4月底，今年已开通铁路新线581公里，其中高铁358公里；累计完成固定资产投资1574.6亿元，同比增长0.6%。

在稳投资方面，铁路部门充分发挥铁路建设投资数量多、用工规模大、关联链条长、拉动经济增长作用明显等优势，聚焦服务国家重大战略实施，高质量推进川藏铁路建设，紧盯国家“十四五”规划纲要确定的102项工程中涉铁项目落地，扎实实施沿江高铁、西部陆海新通道、中欧班列运输能力提升相关项目等重大工程，尽可能多地完成投资任务和实物工作量。

在助复工方面，今年以来，铁路部门一方面统筹做好建设工地疫情防控、现场施工组织和原材料、设备运输内外沟通协调等工作，最大限度减少疫情对施工组织的影响，确保防疫和施工“两手抓、两不误”；另一方面统筹疫情防控和经济社会发展，与地方同舟共济、共克时艰，在助力复工复产中发挥更大作用，努力抢回进度、补回损失。

在惠民生方面，今年以来，渝昆高铁、中兰客专、和若铁路、大瑞铁路、成兰铁路、丽香铁路等项目捷报纷至沓来，不断为西部铁路“留白”添彩；福厦高铁、济莱高铁、荆荆高铁、京唐铁路、杭温铁路等项目施工如火如荼，距离开通运营更近一步。

“铁路人正锚定上半年铁路建设投资目标，凝心聚力答好常态化疫情防控条件下的服务‘六稳’‘六保’考卷，让铁路建设成果更好更广泛地造福百姓。”该负责人表示。

(责编：王连香、吕骞)

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