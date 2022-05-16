人民网北京5月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%。对此，国家统计局新闻发言人付凌晖在当日举行的新闻发布会上表示，4月份消费下降主要是受到疫情短期冲击影响，但总的看，不会改变中国消费发展长期向好的趋势。

付凌晖分析，从消费总额来看，4月份的主要特点是非生活必需品销售和餐饮销售受疫情影响比较明显，拉低了社会消费品零售总额的增长。4月当月商品零售额同比下降9.7%，餐饮收入下降22.7%。从地区来看，受疫情冲击比较严重的长三角和东北地区限额以上单位消费品零售额同比下降幅度均超过30%。

值得关注的是，尽管市场销售下降，居民的基本生活供应仍得到有效保障，相关商品销售保持了增长。4月份限额以上粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长10%、6%。

从业态来看，自助式消费和社区店零售保持增长，1-4月份限额以上超市、仓储会员店商品零售额同比分别增长3.6%和8.5%，与社区消费密切相关的食杂店、便利店零售额增长2.4%和6.8%。

付凌晖指出，随着疫情得到控制，生产生活秩序恢复到正常的状态，下阶段前期被压抑的消费会逐步得到释放。

“从4月中下旬以来，我们看到，国内疫情整体是趋于下降的，上海和吉林的疫情逐步好转，有利于创造适宜的消费环境。同时，稳定宏观经济大盘，加强援企稳岗扩就业将保障居民消费能力，加之促消费各项政策显效，我国消费恢复态势有望得到延续。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)