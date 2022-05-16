人民网记者 栗翘楚

“人才振兴是农业强、农村美、农民富的保障。”

“我们要让新农人成为人们羡慕的职业，来推动乡村人才振兴。”

“建议吸收优秀人才反哺农村，建设农村，发展农村。”

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自4月15日起，党的二十大相关工作网络征求意见正式启动。人民日报推出“我为党的二十大建言献策”征集，各地网友积极参与，为乡村振兴建言献策。其中，加快推进乡村人才振兴成为网友关注的热点话题。

乡村振兴，关键在人。今年2月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》提出，到2025年乡村人才振兴制度框架和政策体系基本形成，乡村振兴各领域人才规模不断壮大、素质稳步提升、结构持续优化，各类人才支持服务乡村格局基本形成，乡村人才初步满足实施乡村振兴战略基本需要。

对此，来自湖南的网友建议，乡村振兴关键在人才振兴，人才振兴是农业强、农村美、农民富的坚强保障。而农村致富带头人又是乡村振兴人才中的人才，因此，必须最大限度地挖掘、培养、释放出农村中“能人”的潜力和能力，让带头人发动、带领、凝聚广大农民抱团发展，踏上乡村振兴的快车道。

近年来，各高校在赋能乡村振兴中发挥更大作用。对此，来自陕西的网友建议，高校教师、学生团队可以利用自己的专业特长，一对一帮扶偏远乡村。如各专业的学生，可以通过对当地历史、文化、特点的调研，助力乡村推出特色产品、系列化产品及文创产品等，以此带动当地经济的发展。

除了校村合作，乡村振兴还需要更多的大学生扎下根来。来自安徽的网友建议，加强政策引导作用，降低大学农业专业门槛，加大农学专业返乡创业补贴，加大教育住房政策倾斜；培养更多农村经纪人，提供农业渠道管理服务，活跃农村市场，从而降低农业创业门槛；加快缩小城乡在教育、医疗、交通、环境、文化等方面的差距，吸引更多的人扎根农村，助力焕发乡村振兴的活力。

火车跑的快，全靠车头带，农村党员干部的治理能力也需要逐步提升。来自河北的网友建议，要提升基层农村党员干部经济建设的能力，搞活农村集体经济，不断提高农民收入水平，为探索共同富裕探出一条新路。提升基层农村党员干部的治理能力、工作能力、组织能力，吸收优秀人才反哺农村，建设农村，发展农村。

推进乡村振兴，留住乡村优质人才，打消人才顾虑，需要一定程度上拓宽人才引进的通道。对此，来自四川的网友建议，要从进一步提高农业生产各类补贴，全面培训农业工作者，提高乡村基本公共服务水平等维度加大工作力度。

(责编：鲁婧、吕骞)