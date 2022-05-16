据国家电网公司消息，5月15日，该公司数字化产业链金融服务平台“电e金服”正式上线两周年，累计帮助产业链上下游实体企业获得普惠金融服务近3000亿元。

国家电网相关负责人介绍，“电e金服”于2020年5月15日上线。截至目前，累计注册用户66.3万户，各级合作金融机构近300家，日均浏览量超1.4万次，对接地方政府服务平台19个。

上线两年来，国家电网“电e金服”在维护产业链供应链循环畅通、服务经济社会高质量发展中发挥了重要作用：在带动全产业链方面，有效融合产业、金融、数字、科技、平台等多种元素，以电力大数据为支撑，强化资源整合，放大平台效应，促进供需高效匹配，共帮助产业链上下游、中小微企业获得普惠金融服务近3000亿元；在落实普惠金融政策方面，坚持社会化大平台的定位，充分发挥金融科技优势，深度对接上下游特别是中小微企业金融需求，提高服务效率，降低金融风险，打通普惠金融最后一公里，帮助8万家中小微企业获得低成本融资740亿元、释放保证金556亿元，累计节约融资成本22亿元，年化资金成本平均至少降低3个百分点；在助力“双碳”目标落地方面，创新开辟绿色金融专区，引导合作金融机构充分利用央行碳减排支持工具等方式，精准对接上下游企业绿色融资、绿色保险等金融需求，面向产业链开展基于电力大数据的绿色企业认证及绿色助贷类服务，累计实现绿色金融业务落地430亿元。

该负责人表示，国家电网公司始终坚守服务产业链高水平运行、服务实体经济高质量发展的初心使命，全力把“电e金服”打造成为中央企业产业互联网创新实践、更好服务实体经济的典范，推动形成更具优势、更高水平、更加开放的能源产业链新生态。

(责编：曹淼、李源)