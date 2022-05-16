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国家邮政局：前4月我国邮政行业业务收入累计完成超4200亿元

2022年05月16日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，1-4月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成4219.7亿元，同比增长6.3%；业务总量累计完成4344.5亿元，同比增长6.0%。其中，4月份，全行业业务收入完成950.9亿元，同比下降4.9%；业务总量完成990.2亿元，同比下降7.4%。

数据显示，1-4月，邮政服务业务总量累计完成807.4亿元，同比增长5.9%；邮政寄递服务业务量累计完成94.6亿件，同比增长12.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成134.6亿元，同比增长2.0%。4月份，邮政服务业务总量完成158.2亿元，同比增长7.8%；邮政寄递服务业务量完成22.0亿件，同比增长4.1%；邮政寄递服务业务收入完成28.6亿元，同比下降6.4%。

1-4月，全国快递服务企业业务量累计完成317.1亿件，同比增长4.2%；业务收入累计完成3133.3亿元，同比增长2.3%。其中，同城业务量累计完成38.5亿件，同比下降0.5%；异地业务量累计完成273.1亿件，同比增长5.7%；国际/港澳台业务量累计完成5.6亿件，同比下降23.4%。4月份，全国快递服务企业业务量完成74.8亿件，同比下降11.9%；业务收入完成740.5亿元，同比下降10.1%。

1-4月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.1%、86.1%和1.8%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、48.7%和11%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.6个百分点，异地快递业务量的比重上升1.2个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.6个百分点。

1-4月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.3%、15.2%和7.5%，业务收入比重分别为77.5%、13.2%和9.3%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1个百分点，快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点，快递业务收入比重上升0.5个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点，快递业务收入比重上升0.4个百分点。

1-4月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5，较1-3月下降了0.4。

(责编：鲁婧、吕骞)

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