原标题：中国人寿以“四心”举措掀起2022年客户节帷幕

5月16日，中国人寿第十六届“国寿客户节”正式启动，并将持续至7月初。此次客户节以“牵手国寿 心向未来”为主题，打造涵盖多层次社会保障体系建设、乡村振兴、服务实体经济等七大主题的产品矩阵，致力于通过持续升级的综合金融产品服务，与客户携手心向美好未来。

4大客户体验场景 综合金融全覆盖

客户节期间，中国人寿将围绕客户健康养老、财富管理、普惠生活、出行用车等多元需求，构建相应的四大客户体验场景，集中上线一大批体现互联网时代特点的热销产品，展示中国人寿多方位多层次守护人民美好生活的最新成果。

以爱心换舒心，康养体验向未来。围绕客户的健康和养老保障需求，发挥中国人寿综合金融优势，优化整合健康管理、养老、医疗和护理等资源，推出客户节专属“健康权益大礼包”，整合推广700健行百城热炼、医加医疗福利会员计划、养老社区长住和短住旅居产品等服务项目。

以诚心换放心，财富体验向未来。以中国人寿集团成员单位广发银行手机银行APP为线上活动主要阵地，同时辅以超1万家云店，针对不同客群、不同阶段的理财和财富增值需求，提供定制化、一站式解决方案和具有竞争力的理财产品，有趣味、易参与的丰富活动及多种类、高力度的权益组合，为大众带来丰富的产品福利和不一样的金融体验。

以贴心换开心，普惠体验向未来。以广发银行“发现精彩APP”为核心，推出广发商城、超级广发日、饭票等爆款活动，同时强化产品供给，通过优质卡产品及权益，为客户提供高质量普惠生活服务，全方位满足客户高品质生活需求，助推国内消费大循环，支持经济增长。

以细心换安心，出行体验向未来。围绕客户出行场景需求，在强化服务赋能的同时，提升车险投保体验，上线新能源专属车险线上投保，为车主提供更完善、更有针对性的专属保障。同时，综合发挥酒店优惠、在线导游、联名折扣商城等项目的协同优势，打造特色“出行体验”生态圈。

16条路径同向发力 线上线下精彩多

为进一步提升客户体验，中国人寿统筹搭建线上客户节平台，畅通自有线上客户触点共16条路径，并且在满足疫情防控要求的前提下，开展丰富多彩的线下客户活动。不管是“在柜台”还是“在指尖”，无论是“面对面”还是“屏对屏”，都将为客户送上精彩纷呈的优质产品和服务。

线上平台多维联动，福利活动趣味盎然。中国人寿官方门户作为本次客户节线上中心枢纽，打造统一入口主场景——“国寿步步营”，以国寿牛走飞行棋为活动主线，通过“好运轮轮转、盲盒抽抽乐、拼拼集大奖、国寿寻宝图”四项子活动及其他互动机制，引导客户体验“康养、财富、普惠、出行”四大场景，浏览“养老、健康、医疗、车险”等多款精选产品，多角度、全方位展示产品服务。集团旗下寿险公司搭建“活力乐园”活动专区，设置十大活力站点、五款运动健康主题游戏，营造沉浸式参与体验，6月16日“爆点日”当天将推出全民狂欢“活力夺宝”和“集五虎”互动活动。广发银行开启“全民喂养国寿牛”3.0活动，通过抽奖、抢兑等提供奖励。财险公司以“安心享”平台为主阵地，打造“国寿海岛”，通过互动游戏号召绿色出行；在财宝Live直播间开展系列直播，促进线上保险业务的客户认知；推出集财宝得福利活动，激励用户积分兑换实物或虚拟权益。养老险公司开展线上客户专享会，邀请知名专家与客户共同解读个人养老规划。国寿健投公司开展“一封家书”“健康讲座”等线上专题系列活动，宣传中国人寿健康养老服务理念。

线下守护温暖相伴，相聚互动精彩纷呈。中国人寿将发挥网点和队伍两大核心优势，充分利用相关品牌合作资源，创新开展各类客户回馈活动。集团旗下寿险公司将设置客户节专属打卡活动专区，并融合“悦己生活”“小画家”“700健行”等多元主题，适时开展丰富活动，促进更多客群参与。广发银行将分批次开展形式多样、客户喜爱的联合客养活动，以主题沙龙、专题培训、个性化体验等形式，提升客户认同感。财险公司将重点在车行合作店开展品牌联合车展、客户沙龙等活动，同时针对分散型客户实施新型展业模式，组织“拓店送安心”“开心出行 健康生活”“本地生活早发现”“呵护健康童年”“暖心理赔微笑月”等多场主题活动。海外公司将举办节庆日亲子工作坊、开放日、讲座、客户节路演、“走进中企”等系列活动。国寿健投公司将在养老社区、酒店、物业等多场景开展游园会、端午节特惠等线下客户活动，提供更多优质服务。

16年积累持续进阶 服务能力再提升

2007年至今，中国人寿已经连续举办十六届不同主题的客户节，成功将其打造成为中国人寿回馈客户、感恩社会的有效载体和独特形式。这不断进阶的国寿客户节也正是中国人寿持续构建高质量产品服务供给体系的一个剪影。

人民为中心，创新求突破，持续健全产品服务机制。中国人寿通过精准分析客户痛点和需求，加强产品服务研发创新，完善高质量产品服务管理体系和消费者权益保护机制。在本次客户节中，首次统筹开展中国人寿“超白金”客户回馈活动，推动实现增值服务资源共享，并打造七大主题的高质量产品矩阵，真正解决消费者的“急难愁盼”问题。

协同谋发展，齐心共发力，持续深化综合经营管理。综合化经营已逐步成为中国人寿提供更高品质服务的重要支撑。以客户节为契机，中国人寿将深入开展战略客户拜访活动和联合营销推广活动，促进成员单位间共享拓展机会、整合服务能力、协同开拓市场，推动保险、投资、银行同向发力、协同发展，不断提升全系统综合金融服务能力。

数据更智慧，信息更安全，持续发挥科技赋能作用。国寿客户节不断顺应互联网经济发展趋势，“科技感”和“技术味”持续增强。在今年的活动中，中国人寿将从技术、业务、运营等方面开展线上触点全方位优化改造，推动实现各平台间的互联互通，提高运营管理的线上化、数字化和智能化水平，并持续强化各信息系统的安全防范和保障。

融媒体传播，互动式营销，持续扩大品牌宣传效果。伴随着媒介环境和用户偏好的持续变化，国寿客户节的传播手段也在不断进阶，短视频、直播间、大IP……种种创新手段的加入，让活动更为大众所喜闻乐见。中国人寿通过聚合全系统融媒体力量，品牌形象与产品服务的协同传播不断推进，及时、准确、生动地向全社会传递国寿客户节好声音。

未来，中国人寿将继续坚持“以人民为中心”，履行服务社会民生的职责使命，不断完善产品体系，持续提升服务能力，切实做到风险防范、业务发展与客户服务齐头并进，相互促进，更好满足人民群众多元化金融保险服务需求。

(责编：董童、李源)