原标题：疏通“最后一公里” 交通银行为小微企业量身定制金融产品

外贸的稳定增长需要金融护航。近年来，人民币汇率波动明显，小微外贸企业对汇率避险需求也日益急切。交通银行全力稳外贸，创新汇率避险产品，支持小微外贸企业更好地适应人民币汇率波动新常态，规避汇率波动风险对主营业务发展的影响。

“我们预计未来1个月有一笔美元收汇，但近期汇率经常波动，对我们这些小本经营的企业造成很大影响。”浙江省某服装外贸企业主要负责人说，“交行为我们量身定制的这款产品，既锁定了汇率风险，又享受了政府提供担保的政策红利，减轻了我们要缴保证金的负担。”

据了解，这是交通银行利用政府性融资担保项下的衍生品额度替代现金保证金的方式，帮助小微企业规避汇率波动风险，降低企业叙做汇率套保产品的成本。交通银行浙江省分行积极对接中央和当地政策，发挥政府性融资担保体系作用支持小微企业汇率避险增信服务，创新小微企业汇率避险产品，解决小微企业汇率避险诉求“最后一公里”的难题。

交通银行浙江省分行国际部主要负责人表示，为支持受贸易摩擦及疫情影响的小微外贸企业更好地适应人民币汇率波动的新常态，该行积极推动落实自律机制汇率风险中性宣导工作，多途径向企业转发汇率避险友情提示函，线上、线下结合为小微企业提供汇率避险专业培训、咨询服务和操作指导，帮助小微企业树立“汇率风险中性理念”，实现汇率避险交易目标。一季度，该分行已成功为26户小微企业叙做汇率避险产品，合计金额近8000万美元。

(责编：曹淼、李源)