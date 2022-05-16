原标题：打造满分用户体验 途虎养车启动2022年度“万人体验团”

爱车保养时怎样下单才更具性价比？如何发表真实心声，不断提高用车养车消费体验？5月13日，途虎养车2022年度大型用户互动活动“万人体验团”在全国范围内正式启动。作为途虎养车品质服务月的重点活动之一，体验团将通过邀请“途虎体验官”写点评、赢免单的方式，吸纳建议和反馈用以进一步提升用户体验，以更好满足新一代车主群体的真实养车需求。

静音轮胎使用效果是否佳、贴膜美容施工效果是否好、技师小哥操作专业度能否让人满意……2022年5月，途虎养车“万人体验团”这一全国性用户互动项目迎来全新升级——在具体评测项目中，首次将大牌产品与专业服务纳入体验池，敞开双臂接纳和吸收车主的意见与建议。除常规维修、保养的消费体验之外，包含“新风侠”车内空气深度净化服务、“途虎闪电侠”上门更换电瓶服务、“途虎磐固”底盘快修、雷神静音轮胎等在内的大牌产品与专业服务项目，均已被纳入评测维度。体验团诚邀途虎用户请大家对途虎养车进行全方位的点评及建议。

据了解，今年途虎养车万人体验团体验官将由超百名媒体人、来自不同行业的网红达人及万名真实用户担任。活动流程上，只要曾在途虎养车App、官方微信小程序等平台下过到店订单（包括但不限于轮胎、保养订单）且完成安装的用户，便可通过上述平台内上线的“万人体验团”专属活动页报名参与。

在招募的万名车主撰写点评内容，完成体验调研问卷后，途虎养车将随机抽出1000位用户，赠送出新品轮胎、大牌保养、特色养护服务等“免单”权益。

长期以来，车辆维保价格不透明、施工效果不可控等不佳的消费体验，成为不少车主的痛点，也反过来阻碍了整个汽修行业的良性发展。而万人体验团正是途虎养车近年来为纾解这一困扰双方的痛点而推出的创新方案之一。通过万人体验团，途虎养车正在尝试从良性的角度，撬动和吸引更多车主从消费者的视角，共同参与汽车服务行业的服务标准化建设，从市场的真实需求侧出发，来引导源头商家的观念理念与生产经营。

同时，途虎养车品质月的主打新品和服务，还将通过万人体验团，让部分车主获得免费体验的机会，从而进一步提振消费者信心。免单体验包括新品轮胎在内的汽修市场最新研发成果、品牌服务和保养项目。而万人体验团与途虎体验官的建言献策，也将反过来成为鞭策、督促汽修门店注重提升服务标准的准绳。

据了解，本次活动将持续至6月底，全国范围内超3300家途虎养车工场店均可参与体验。在活动结束后，途虎养车将认真参考万人体验团收集的用户真实消费体验、意见与建议，不断改进和优化平台产品的性能，提升服务品质，以在将来提供更多个性化服务，为新时代消费群体提供多样化、高品质的产品和服务体验。（张晶）

(责编：曹淼、李源)