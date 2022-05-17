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国家发改委：抓好已出台政策落实 力争上半年取得政策效果

2022年05月17日10:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者申佳平）“目前，国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。”今日，在国家发展改革委举行的例行发布会上，针对日前公布的4月份主要经济数据，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，国家发展改革委将抓好下更大力气抓好已出台政策落实，力争在上半年确保取得实实在在的政策效果。

“总的来看，我国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，特别是受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大。”孟玮同时指出，实际上在2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情也曾给中国经济发展带来前所未有的冲击，导致主要经济指标出现明显下滑。但是，随着疫情得到有效防控，复工复产扎实推进，经济运行迅速扭转了下滑局面，发展态势逐季恢复。

她表示，下一步，国家发展改革委将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，扎实做好各项工作。一方面，下更大力气抓好已出台政策落实。按照各项部署，靠前安排、加快节奏，力争在上半年大头落地，尽快形成实物工作量，确保取得实实在在的政策效果。

另一方面，抓紧谋划增量政策工具。4月29日中央政治局会议对加大宏观政策调节力度、全力扩大国内需求、加强助企纾困帮扶、强化能源资源保供稳价、保障和改善民生等作了明确部署。上周，国务院常务会议就盘活基础设施等存量资产、对有困难的企业和职工给予住房公积金政策支持、确保能源正常供应等方面出台了一系列政策，同时明确抓紧研究养老保险费缓缴政策扩围、延长实施期限等措施，国家发展改革委将全力抓好这些政策的落实落地。

(责编：申佳平、吕骞)

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