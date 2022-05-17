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国家发改委：有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行

2022年05月17日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者申佳平）“我国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。”在国家发展改革委今日举行的例行发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮作出以上表述。

孟玮指出，今年以来，全球新冠疫情仍未得到有效控制，供给瓶颈问题仍然存在，再加上受俄乌战事影响，国际大宗商品价格高位震荡，能源、粮食、矿产品价格一度快速冲高。受此影响，全球各大经济体均面临较大通胀压力。4月份，美国CPI同比上涨8.3%，PPI上涨11%，其中食品、能源价格分别上涨9.4%、30.3%；欧元区CPI初值同比上涨7.5%，涨幅高于3月份，继续创历史新高。

“可以说，高通胀严重冲击着欧美普通民众的生活，部分家庭甚至出现财务危机。”孟玮直言，与国际高通胀相较，面对复杂严峻的外部形势，我国统筹疫情防控和经济社会发展，精准把握宏观政策力度节奏，持续做好重要商品保供稳价工作。今年以来，我国物价一直运行在总体合理区间，4月份CPI同比上涨2.1%，PPI同比上涨8%，涨幅明显低于其他主要经济体，应该讲一高一低，形成鲜明对比。

下一步，国家发展改革委将坚持综合施策、精准调控，全力做好大宗商品保供稳价工作。

一是做好粮食保供稳价工作。稳定播种面积和产量，保持粮食量足价稳，确保中国人的饭碗任何时候都牢牢端在自己手中。

二是以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作。通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤炭价格在合理区间运行，通过稳煤价来稳电价，进而稳定整体用能成本。

三是做好矿产品保供稳价工作。加大铁矿石等国内勘探开发力度，加快矿产品基地建设，增强国内资源保障能力。同时，强化进出口调节，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，促进重要矿产品安全供应、价格基本稳定。

四是持续加强市场监管。将会同有关部门，加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对于资本的恶意炒作，将予以坚决打击。

(责编：申佳平、吕骞)

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