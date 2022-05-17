人民网北京5月17日电 （记者申佳平）“我国县城数量大、类型多，发展路径各不相同。”今日，在国家发展改革委举行的例行发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，在探索县城特色发展道路过程中要注意守住底线，同时要尊重县城发展规律，合理确定不同类型县城的发展路径。

孟玮具体指出，一是要严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，防止利用“新城建设”等名义侵占耕地和生态空间。二是守住历史文化根脉，防止大拆大建、贪大求洋，落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针，更不能以县城建设为名炒作房地产。三是严格控制撤县建市设区，防止周边大城市无序扩张。四是防控灾害事故风险，提升县城发展韧性。五是防范地方政府债务风险，在发展需要和财力允许前提下尽力而为、量力而行。

她表示，推进县城建设的根本出发点是增强县城综合承载能力，提升县城发展质量，更好满足农民到县城就业安家需求和县城居民生产生活需要；重点任务是抓好产业、市政设施、公共服务、环境基础设施等方面建设，促进县乡村功能衔接互补。

第一，产业是县城建设发展的根基，有产业才有就业岗位、才有人口集聚。要推进县城产业配套设施提质增效，夯实县城产业基础，促进居民就地就近就业和持续增收，带动县域经济高质量发展。

第二，市政公用设施直接服务于县城居民，是宜居县城的重要硬件基础。要推进县城市政公用设施提档升级，较好满足居民居住和出行等生活需要。

第三，公共服务关乎群众切身利益，是人的全面发展的基础条件。要推进县城公共服务设施提标扩面，保障居民获得普惠共享的基本公共服务。

第四，环境基础设施水平决定着县城人居环境和整体面貌，也是县城生态文明建设的重要支撑。要推进县城环境基础设施提级扩能，建立历史文化保护传承体系，更好满足居民文化和生态等需要，彰显县城绿色人文风貌。

第五，我国一半左右人口居住在县域，5亿农村人口中的大部分居住在县域内的乡村地区。要提高县城辐射带动乡村能力，促进县乡村基础设施和公共服务统筹衔接，以工补农、以城带乡，加快实现县域内城乡融合发展。

关于发展路径，孟玮提出要顺应县城人口流动变化趋势，立足资源环境承载能力、区位条件、产业基础、功能定位，统筹县城生产、生活、生态、安全需要。

一是加快发展大城市周边县城。随着城镇化将从快速发展后期逐步转入平台发展期，人口总体上还会向城市群、都市圈集聚。位于城市群和都市圈范围内的县城容易接受大城市辐射带动，人口集聚能力强，是承接大城市产业转移和功能疏解的重要空间，具有较大发展潜力。要支持这类县城融入邻近大城市建设发展，主动承接人口、产业、功能疏解，特别是一般性制造业、区域性物流基地、专业市场及过度集中的公共服务资源疏解转移，强化快速交通联结，发展成为与邻近大城市通勤便捷、功能互补、产业配套的卫星县城。

二是积极培育专业功能县城。具有较好资源禀赋、产业基础、交通条件的县城，能够依托自身优势发展特色支柱产业，是吸纳农业转移人口就地就近城镇化的重要载体。要支持这类县城发挥专业特长，培育发展特色经济和支柱产业，强化产业平台支撑，提高就业吸纳能力，发展成为先进制造、商贸流通、文化旅游等专业功能县城。我国还有100余个位于陆域边境地区的县，是保障边疆安全的稳定屏障。要支持边境县城完善基础设施，强化公共服务和边境贸易等功能，提升人口集聚能力和守边固边能力。

三是合理发展农产品主产区县城。要推动这类县城集聚发展农村二三产业，延长农业产业链条，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业，更多吸纳县域内农业转移人口，为有效服务“三农”、保障粮食安全提供支撑。

四是有序发展重点生态功能区县城。要推动这类县城逐步有序承接生态地区超载人口转移，完善财政转移支付制度，增强公共服务供给能力，发展适宜产业和清洁能源，为保护修复生态环境、筑牢生态安全屏障提供支撑。

五是引导人口流失县城转型发展。要结合城镇发展变化态势，推动人口流失县城严控城镇建设用地增量、盘活存量，促进人口和公共服务资源适度集中，加强民生保障和救助扶助，有序引导人口向邻近的经济发展优势区域转移，支持有条件的资源枯竭县城培育接续替代产业。

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