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中国联通：全面发力数字经济主航道

2022年05月17日11:07 | 来源：人民网
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5月17日为世界电信和信息社会日。中国联通以“科技创新 一起向未来”为主题，向社会发布5G新通信、全光高品质算力网络、“银龄专享”服务计划，并成立九大行业军团，集中展示公司科技创新成果和创新机制模式，进一步激发公司科技创新活力。

中国联通发布5G新通信产品，宣布基于5G共建共享商用网络，携手中国电信在全国125个城市正式开通5G VoNR（超高清音视频通话）服务，同时用“清、安、智、炫”定义5G新通信，推出5G新通信更高清、更安心、更智能、更炫酷的八大应用。通过将5G VoNR与AI、XR技术相结合，为用户带来语音与视频一体、现实与虚拟互动、通信与AI融合的全新体验。

中国联通相关负责人介绍，未来，公司将深化落实“强基固本、守正创新、融合开放”战略，突出要素融合、市场融通，通过5G新通信搭建新业态、新模式、新底座，与合作伙伴一起打好“团体赛”，助力数字经济高质量发展。

全光算力网络打造坚实底座。中国联通算力时代全光底座发布，提供超广覆盖、超大带宽、超低时延、超高可靠、智能调度等网络能力，持续将全光算力网络延伸覆盖至每个城市、每个乡村，实现品质联算、品质联企和品质联家的多业务综合承载，构建以算力为核心的算网融合新生态，积极推进“东数西算”战略落地实施，助力数字经济高质量发展。

“中国联通全面做强高速泛在的基础联接，持续秉持融合开放理念，共创算力网络未来。”该负责人表示。

“银龄专享”服务计划10项举措再升级。国际电信联盟将今年世界电信和信息社会日主题确定为“面向老年人和实现健康老龄化的数字技术”。中国联通升级发布“银龄专享”服务计划10项举措，以有温度的服务携手银龄客户共同跨越“数字鸿沟”、体验智慧生活。据介绍，“银龄专享”服务计划是在用心倾听、用情响应，深入调研银龄客户服务需求和总结过去点状经验基础上，对助老服务进行的体系化升级，完善优化了之前深受银龄客户喜爱的举措，同时新增了更多满足银龄客户需求和期待的服务，涵盖与老年人生活息息相关的便捷服务、温情陪伴、智趣生活三个主题、共10项服务举措。

九大行业军团助力经济社会数字化转型。中国联通提出“1+8+2”战略规划，全面发力数字经济主航道。面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山、智慧钢铁、服装制造、汽车制造、智慧医疗、智慧法务、智慧应急、智慧交通九大行业军团，分别由中国联通上海、山西、山东、河北、浙江、重庆、广东、四川分公司以及联通数字科技有限公司、联通智网科技股份有限公司十家单位负责组建。此次组建的第一批军团，着力拓展工业互联网融合创新应用，深化民生、政务应用等各领域布局，以新机制、新模式帮助客户解决问题创造价值，助力经济社会各领域的数字化转型、智能化升级、融合化创新。

行业军团深耕重点垂直行业，汇聚科技创新能力，集结行业专家，聚合生态力量，面向全国，一点支撑，充分发挥“一个联通、一体化能力聚合、一体化运营服务”的核心优势，基于5G、云大物智链安等自主能力，提供具有联通特色的数字化、网络化、智能化综合性解决方案，锤炼 “专精特新”的“独门绝技”，发挥数字技术融合创新对经济发展的放大、叠加和倍增作用，推进创新链、产业链、价值链融合发展。

该负责人表示，公司将坚决实施创新驱动发展战略，主动服务和融入国家战略；锚定数字技术融合创新主战场，聚焦核心技术、关键应用，打好关键核心技术攻坚战；着力提升科技创新体系整体效能，构建创新链产业链深度融合的创新联合体；激发各类人才创新活力，打造创新人才高地。

(责编：曹淼、李源)

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