原标题：研究报告：快递“三强”加快转向高质量发展 菜鸟物流产业互联网优势显现

日前，北京邮电大学邮政发展研究中心与《财经》商业治理研究院共同发布《快递物流业高质量发展报告》（以下简称《报告》），报告从中国物流市场高质量发展面临的主要难题及有效路径进行梳理，为行业高质量发展提供可借鉴的有益策略。

《报告》提到，2021年以来，顺丰、菜鸟、京东物流等一批市场头部企业开始转向“高质量发展”，相较于顺丰通过收购加快国际物流拓展、京东物流深耕供应链等发展策略，菜鸟选择用产业化、数智化和全球化来强化作为物流产业互联网公司的领先优势。通过布局物流干线枢纽、仓配网络、自营运力、末端驿站、数智化系统等，菜鸟正强化物流自营自建能力，持续深化对物流产业链各环节的直接服务力度。

新通道助力产业链供应链稳定

在全球化面临多重不确定性之际，进一步打通内循环的重要性已经被不断强调。中国物流与采购联合会会长何黎明认为，当前实施扩大内需战略还存在一些物流短板，如末端网点短缺、区域物流枢纽承载条件不够、物流服务交付能力不足，不适应一体化集成式产业物流需求等。

消费是连接国内、国际市场的重要一环。海南自贸港是国内国际双循环的交汇点，也是我国居民服务性消费释放的重要承接地，其建设关乎国内大循环和产业结构调整。《报告》认为，菜鸟在海南建设全球供应链示范区，是贴近自贸区、自贸港等国家重点产业布局打造通道化、枢纽化物流网络的典型案例。

2021年，菜鸟在海南的全球数智供应链示范区项目启动，借助全链路物流服务和数字化系统解决方案，海南自贸港的运作效率大幅提升。以菜鸟的海南——三亚的免税品专线为例，国际品牌从新加坡出发仅需要15小时便可送达三亚的菜鸟免税品仓、直接进入免税店销售，而传统运输模式需要耗时3天以上。不仅如此，依托菜鸟在海南全球加工中心，加工贸易原材料在进入菜鸟共享原料仓加工成成品后可直接为跨境电商平台发货。

《报告》同时认为，面对外部环境的强不确定性，提高自主可控的全球物流供应链能力，使之能与中国产业链相匹配意义重大。

菜鸟在全球物流和供应链方面投入建设在行业内较早，目前正运行着规模位于全球前列的数智物流地网设施，其中近百万平米位于海外。通过在全球布局eHub数字物流中枢、分拨中心、海外仓、保税仓、中心仓，菜鸟跨境物流和海外本地物流能力持续增强，有助于提升中国制造的全球竞争力。

新业态拓展产业增值增效空间

《报告》认为，我国实体产业长期存在供需错配问题，“牛鞭效应”容易导致生产端的库存高企，但在物流产业互联网的助力下，挤掉供应链中的“成本水分”成为可能。

在偏远乡村的农产品产地，“统货统销”模式过去长期存在，但这种低效的流通模式已越来越难与不断提升的农货质量及农民增收的实际需要相匹配。2021年，菜鸟智能产地仓在寻乌落地，通过在农产品货源地将分散的农产品上行订单集合，形成规模效应，降低果农和供应链环节中的仓储物流成本；同时，通过产地仓内的数字化技术，菜鸟可让农产品按级定价，提升果品附加值。

据寻乌当地农货上行中心的负责人测算，使用菜鸟的产地仓服务后，当地果品整体市场销售价格水平较“统货”收购方式最高可以提升40%。

在浙江的塑料制品产地带，每年6、7、8三个月都会遇到明显淡季，工厂在批发淡季入驻电商平台做零售有助于开拓销路，但会面临小批量、多频次、多品种的零散物流问题，如果自己建仓库、做打包分拣、管理售后，一年光物流投入至少要20万元。

菜鸟的产业供应链服务解决了这些产业带小商家的难题，“一个星期卖多少货，菜鸟会给我预计好。我只需负责把产品做好，剩下的菜鸟都能帮我解决。”一家工厂老板说。这样，即便销售的产品平均价格在5块以下，菜鸟也能承诺隔日达，工厂即便在淡季也能养活工人。

新技术提升物流运营和产业联动效率

中国信通院互联网法律研究中心主任方禹认为，快递物流业要实现高质量发展，核心要解决创新问题。他认为，物流企业自身的高质量发展事关上下游产业的运营效率，快递物流业属典型的劳动密集型产业，应加快向智慧密集型产业转型。

疫情的反复让市场更看到打造数智物流的重要性，尤其是物联网、自动化、智能硬件等数智化技术与手段，能大幅度提升各地区各行业的跨地域性、跨行业性运输灵活性和安全性，充分解决供应链互通的共享问题，实现物流运输上的透明化管理，对于物流行业发展和人员流动有着重要意义。

菜鸟在数智物流领域一直保持领先位置，除了将物流技术应用仓储、末端设施提升物流效率、改善用户体验外，菜鸟也在陆续对外输出物流科技解决方案，满足更多产业互联网生态的客户和合作伙伴需求。

近日，菜鸟在浙江西塘落地“无人粮仓”，将物流机器人引入农业生产全程，让粮食仓储实现无人化作业，还协助宝武钢铁集团旗下欧冶工业品打造数智物流系统，实现供应链“出、入、盘、转、移”等重要环节的全程可视化，令其在疫情下也能安全、高效地运转。未来，菜鸟通过数智化推动产业链企业间物流联动，将有望极大提高端到端的流通转化效率和物流生产协同效率。

(责编：董童、李源)