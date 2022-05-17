国家税务总局副局长王道树。图片来源：国新网

人民网北京5月17日电 （记者车柯蒙）5月17日上午，中宣部就我国财税改革与发展有关情况举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。

国家税务总局副局长王道树在发布会上表示，党的十八大以来，税务系统认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，配合财政部门持续推进税制改革，加快落实税收法定原则，社保费和非税征收职责划转改革平稳落地，税收征管体制改革从合作到合并再到合成，初步构建了优化高效统一的税收征管体系，更好发挥了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

发布会上，王道树用四组数据介绍了党的十八大以来税务部门服务经济社会发展取得的成效：

第一组数据是十年来，税务部门组织税收收入超过110万亿元，为高质量发展提供了坚实的财力保障。税务部门始终坚持依法依规组织税费收入，坚决不收“过头税费”，连年圆满完成预算收入目标。全国税收部门组织税收收入（已扣减出口退税，不含关税、海关进口环节税收），从2013年的9.5万亿元增加到2021年的15.5万亿元，累计完成112万亿元，年均增长6.8%，税收筹集财政收入的职能作用有效发挥。

第二组数据是十年来，税务部门办理新增减税降费累计8.8万亿元，我国宏观税负从2012年的18.7%降至2021年的15.1%，特别是2019年实施更大规模减税降费，当年宏观税负比2018年降低1个百分点。

第三组数据是十年来，新办涉税市场主体累计超过9000万户，有效激发市场主体活力。党的十八大以来，在减税降费等宏观政策综合作用下，全社会创新创业活力持续激发，全国新办涉税市场主体累计达到9315万户，年均增加逾千万户；增值税一般纳税人户数由2015年底的544万户增长至2021年底的1238万户，“放水养鱼”效果持续显现。

第四组数据是十年来，我国税收协定网络已覆盖112个国家和地区，国际朋友圈越来越大。发起建立首个税收领域多边国际税收平台——“一带一路”税收征管合作机制，这个机制被全球国际税收界权威杂志《国际税收评论》评为2021—2022年度全球最具影响力合作机制。

王道树表示，下一步，税务部门将以更大决心、更硬举措、更实作风加倍努力做好税收工作，用实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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