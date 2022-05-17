原标题：市政府与兴业银行签订合作协议 付朝阳与吕家进一行座谈交流

5月16日，福建莆田市政府与兴业银行签订“金融服务莆田高质量发展”合作协议。莆田市委书记付朝阳与兴业银行党委书记、董事长吕家进共同见证签约，双方就下一步合作进行深入座谈交流。

莆田与兴业银行有着深厚的合作基础。根据协议，双方将发挥各自优势，在“融智、融资、融商”等方面深化合作，推进莆田市经济社会和兴业银行事业的共赢发展。具体合作内容包括助推重点项目建设、推动产业转型升级、强化绿色金融服务、做实普惠金融业务、推进“数字莆田”建设、支持城乡区域协调发展、加强同业金融合作、开展国际贸易金融创新、全面布局综合金融服务等。

付朝阳对吕家进一行来莆表示热烈欢迎，代表市委市政府对兴业银行长期以来给予莆田发展的关心和支持表示衷心感谢。他说，兴业银行是福建的一张亮丽名片，具有国家视野和雄厚实力，在金融创新和金融支持实体经济、基础设施建设、民生保障等方面十分专业、成绩显著，令人充满敬意。付朝阳表示，当前莆田正俯下身子抓产业、一心一意谋发展，发展潜力无限，需求很大、空间很大。希望兴业银行聚焦莆田发展所需，在木兰溪综合治理、重点产业发展、港产城联动等方面多给予支持。付朝阳要求，各有关部门要打开思路，主动学习借鉴先进的金融创新模式，用好基金、证券、信贷、保险、银团等，为产业发展注入更多金融“活水”。要以更大力度落实好合作协议，大手笔、大思路策划重大项目，健全机制、务实推进，为莆田的未来添砖加彩。

吕家进感谢莆田市委市政府对兴业银行长期以来的关心和支持。他表示，此次战略合作协议的签署只是一个良好开端，兴业银行根在福建、心在福建、力在福建，将继续把莆田作为重点区域，一如既往发挥自身优势，释放福建区域体制改革动能，主动融入和积极服务莆田经济社会发展大局，整合运用集团多元化金融资源，加快推动战略合作协议落地落实，为莆田全方位推进高质量发展超越添砖加瓦、作出新的更大贡献。（记者 黄国清）

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