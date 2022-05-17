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“新产品+新渠道+新服务” 腾势迎来品牌焕新

2022年05月17日13:14 | 来源：环球网
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原标题：腾势迎来品牌焕新开启新境，以“新产品+新渠道+新服务”重塑豪华新能源市场格局

5月16日，“你好 新势界"腾势品牌发布会开启，腾势正式进入发展的全新阶段。全新腾势从新视觉形象发布、品牌体系梳理、核心价值延伸到产品矩阵规划，腾势完整地展示了站在新时代、新起点，以全新的姿态面对机遇和挑战、拥抱智慧未来的决心和态度。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在发布会上表示：“我们相信，进入全新发展阶段的腾势，将在比亚迪和奔驰的共同支持下，创造新的瞩目成就，稳立于世界新能源汽车市场。"

 

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福

去年12月，比亚迪和奔驰着眼未来趋势，对合资公司做出了一系列重要调整，腾势迎来重要节点。发布会上，梅赛德斯-奔驰汽车集团董事会成员唐仕凯也表达了对全新腾势的祝福，并表示对中国新能源汽车市场充满信心。未来，腾势的战略发展将由比亚迪主导、奔驰协助支持。比亚迪将负责腾势品牌的战略规划，特别是在技术研发、产品规划等方面，为腾势提供全方位、强有力的支撑。腾势品牌将具备三大独立属性：独立的品牌，由独立团队运营，同时具备独立的产品矩阵和设计语言。而在此基础上，腾势品牌还具备三大核心竞争力：新能源与安全技术，智慧豪华产品品质以及用户生态服务体系。

进入新发展阶段的腾势，仍将坚定不移地走豪华路线，坚持‘只提供新能源豪华汽车’的战略定位。接下来，腾势将迎来一个优质产品的集中投放期。一年内，腾势将投放三款车型；三年内，腾势将陆续投放多个豪华新能源车型。

此次发布会上，腾势首次公布了全新的品牌视觉标识。全新品牌标识整体延续了设计初心，针对轮廓形态和品牌色进行了焕新，新标识代表腾势将携滔滔不绝之势，直抵未来。“腾势”的中文字型也进行了升级和优化，笔画线条更纤细、轻盈；曲线弧度凸显厚积薄发的势能和现代感。

除了全新的视觉表达，腾势还公布了全新的品牌价值体系：全新品牌定位——智慧安全新豪华汽车品牌，全新品牌使命——为用户创造新豪华全优出行体验。腾势将围绕新豪华、智慧、安全、用户生态四个方面，为用户创造超越期待的全优出行生活。

比亚迪将从整车设计、性能调校、内外细节打磨上，全方位塑造腾势新豪华产品矩阵。腾势各产品序列都将享有比亚迪“技术大鱼池”赋能：包括e平台3.0、DM-i超级混动技术、“三明治”结构刀片电池等等；比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在发布会上表示：“我们用技术创新构筑品牌基石，助力腾势品牌蓬勃发展。”

比亚迪集团副总裁、产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生在发布会上承诺：“比亚迪将以新能源动力和智能化技术注入腾势，用高端技术诠释引领豪华的新定义。

按照规划，腾势未来将推出五大系列多款产品，涵盖MPV、SUV、轿车以及都市跑车等，定位豪华、精致，满足新时代用户的多元化需求。

腾势将围绕产品，秉持以用户为中心打造全新用户生态。一方面，腾势将建立线上+线下的渠道模式，为腾势车主提供提供完善、优质的服务和售后保障。线上，腾势将采取全链路数字化购车服务体系，实现订单系统可视化，从下订到交付，价格透明、进度可查；而线下则提供腾势体验店、腾势中心、腾势MINI中心等多种模式。

腾势销售事业部总经理赵长江在发布会上公布，今年腾势将完成200家线下店的布局，覆盖全国68个城市；腾势将依托比亚迪集团的服务能力，竭力做到服务更远，体验更近。未来，腾势将以更全更多的服务满足更多用户的需求。

另一方面，腾势还将在线上推出“腾势星元计划”，为用户提供丰富的会员权益，并通过腾势Life商城，为用户带来高端、品质、可持续的精致设计与生活方式。在线下，腾势将打造车友会、城市活力趴等多彩的用户社群；同时，腾势还将以"共建美好蓝色家园"为理念，建立用户公益委员会，开展各类公益活动，将温暖传递给更多人。

(责编：曹淼、李源)

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