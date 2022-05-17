当前，北京正从疫情防控的各个环节持续发力，多措并举控制疫情。友邦人寿北京分公司（以下简称友邦北京）主动践行企业社会责任，从严落实北京市疫情防控安排与部署，积极配合维护首都核心地区的安全与稳定。

友邦北京总经理郑少玮介绍，2020年起，公司对感染新冠肺炎的出险客户推出包括简化理赔手续、取消理赔医院限制及时效要求等十大应急举措。公司将继续延长上述服务举措，并针对特殊时期的重疾理赔需求特别开放绿色通道：北京地区个险客户可通过友邦一体化线上健康管理平台“友邦友享”进行合同约定的重大疾病或伤残责任理赔申请；全面简化北京团险客户的业务办理流程，并对因医院就诊产生的核酸检测费用予以报销；公司大健康7×24小时服务热线也正常营运。

友邦北京各部门、各业务渠道将日常的线下操作扩展至线上平台开展作业，第一时间启动远程办公模式，持续为北京客户答疑解惑，提供及时高效、专业不间断的保险保障服务；为提供更加多元化的客户增值服务，公司推出涵盖心理课堂、亲子互动、财富及养老规划课堂等丰富的线上活动；在银行保险渠道，公司携手银行合作伙伴，通过线上沙龙形式为客户带去资讯信息，持续加强客户服务能力。

根据疫情形势，友邦北京认真履行防控责任，加强职场防控管控，做好人员排查，落实区域居家办公政策，并督促员工按期核酸检测。在仍允许到岗的办公职场，落实好扫码、测温、消杀等措施，确保防疫物资储备到位。同时号召员工参与到线上健身比拼中，倡导健康生活方式。在关爱员工身体健康的同时，也推出一系列员工心理关爱的举措，如员工关爱热线，员工疫情期安心手册及相关线上课程。

在本职工作之外，许多营销员也积极响应号召，穿上防护服，成为抗疫一线的志愿者，协助医务职工维持居民核酸检测秩序、帮助老年人快捷扫码、协助测温等，践行友邦“以信为本、点燃希望、为爱奔跑”核心价值观，为支持疫情防控贡献自己的一份力量。

“当下，友邦北京将共志成城、共克时艰，持续配合开展各项防疫措施，全力保障客户服务及业务发展有序进行，并积极承担企业社会责任，凝心聚力发挥险企的功能和角色，与北京人民并肩战’疫’，守护城市的安宁与稳定，共享健康长久好生活。”郑少玮表示。

(责编：曹淼、李源)