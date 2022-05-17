人民网北京5月17日电 （记者杨曦）今日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，审计署副审计长王陆进表示，党的十八大以来，审计工作在党和国家监督体系中发挥了重要作用。

王陆进从以下三个方面介绍了审计工作取得的具体成效：

第一，加强党中央对审计工作的集中统一领导，推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系不断取得新进展。党的十九大和十九届三中全会决定改革审计管理体制，成立中央审计委员会，切实加强审计领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，更好发挥审计监督作用。

第二，心怀“国之大者”，围绕党和国家中心工作强化审计监督不断取得新成效。各级审计机关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足“审计监督首先是经济监督”的定位，依法全面履行审计监督职责。十年来，全国审计机关共审计109万多个单位，促进增收节支和挽回损失4.3万多亿元。

第三，从严管理审计队伍，推动审计自身建设不断取得新提升。各级审计机关坚持把政治导向、政治要求贯穿审计全过程，坚持依法审计、客观公正，着力塑造敢于担当的职业精神和扎实过硬的专业能力，切实做到查真相、说真话、报实情。

“财政审计是宪法和审计法赋予审计机关的基本职责。”王陆进表示，这些年来，审计机关始终把财政审计作为“重中之重”，持续加大对财政政策贯彻落实、财政资金管理使用的审计力度，推动深化财税体制改革，加强财政资源统筹，提高财政资金使用绩效，增强国家重大战略任务财力保障。

当前，受新冠肺炎疫情等多方面因素的影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济运行面临新的挑战。王陆进指出，全国审计机关将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，扎实履行审计监督职责，推动提升积极的财政政策效能，做好“六稳”“六保”工作，促进稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。

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