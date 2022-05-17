人民网北京5月17日电 （记者杨曦）今日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，审计署副审计长王陆进表示，国家审计首先是审财政，财政审计是国家审计的永恒主题。党的十八大以来，审计机关紧紧围绕党中央、国务院决策部署，聚焦财政财务收支真实合法效益这个主责主业，不断加强和改进财政审计工作，积极发挥审计监督作用，促进财税改革与发展。

一是着力推动深化财政体制改革。围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，加强预算执行和决算草案审计，拓展部门预算执行审计，强化重点专项资金审计，实现对预算分配、批复、执行、调整到决算编制的全过程监督，促进政府预算体系的完整统一。围绕建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，调动中央和地方两个积极性，深入推进转移支付资金的审计，在审计过程中，审计机关持续关注转移支付项目设立的合理性、央地财政分担的科学性、资金分配的准确性、预算下达和资金拨付的及时性、资金使用的合规性效益性等，促进均衡地区间财力和基本公共服务均等化。

二是着力推动积极的财政政策提高效能。围绕积极的财政政策贯彻落实，加大财政资金绩效管理、存量资金统筹盘活、地方政府专项债等方面的审计力度，促进提高财政资金的使用绩效。主要有两方面的工作：第一项是直达资金的审计，中央建立财政资金直达机制，将资金直达地方基层，审计机关这几年持续跟进监督，关注分配、拨付、管理和使用各个环节，推动及时拨付、精准使用、安全高效。从审计情况看，直达机制使财政资金下达更快捷、投向更精准、监管更有效，对做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障经济社会稳定发展发挥了重要支撑作用。再一项工作是专项债的审计。对地方政府专项债券资金，加强借、用、管、还全流程的审计，促进规范专项债限额分配、申报发行、资金使用、债务偿还等方面的管理，提高债券资金使用效益，更好发挥专项债在提升积极财政政策效能、扩大有效投资方面的积极作用。

三是着力推动贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求。党的十八大以来，全国审计机关始终把中央八项规定精神和过紧日子要求贯彻落实情况作为各项审计工作的监督重点，严肃查处违规新建楼堂馆所和形象工程、违规发放津补贴以及“三公”经费不严格等方面的问题。比如去年10月，国务院办公厅就公开通报了审计发现的部分地区不顾自身财力状况，违规新建楼堂馆所的问题，要求各地区、各部门切实提高思想认识，深入开展自查自纠，举一反三，引以为戒，从严落实财经纪律，加大监督问责力度，形成了有力震慑。在下步工作中，审计机关将进一步加大这方面问题的查处力度。

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