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全国首趟中越班列中药材进口专列经凭祥铁路口岸入境

2022年05月17日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近日，首趟从越南同登发出的进口中药材货物列车抵达凭祥铁路口岸，中越跨境中药材货物列车的顺利开行，将有助于推进中越中医药产业合作共赢，为边境口岸落地加工产业发展提供了新机遇。

据了解，广西作为开展中国至东盟传统医药交流合作的重要门户，已成为东盟中药材进口的主通道。凭祥铁路口岸作为广西地区进口东盟中药材的主要口岸，2022年一季度，进口东盟中药材1590.4吨，同比增长487.2%，占广西各口岸进口东盟中药材总量的86.8%。

为保障该趟列车顺利开行，4月以来，中国铁路南宁局与海关、边检、商务等部门在日常沟通联系的基础上加开两次联席会议，强化结合部协同配合。专门搭建车流信息平台，实时查询凭祥过境车流在各站的结存情况以及相关信息，有效控制运用车保有量，避免站场拥堵，并及时增配专调机车，在做好常态化疫情防控的同时提高跨境货物列车运输效率。

(责编：王连香、吕骞)

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